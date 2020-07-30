Выборы в Белоруссии , 30 июл, 12:06
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В Белоруссии заявили о подготовке в России новых групп «боевиков»
Андрей Равков
В России формируются еще две группы «боевиков», которых перебросят в Белоруссию для проведения провокаций. Об этом, по словам кандидатов в президенты Белоруссии Сергея Череченя и Андрея Дмитриева, на заседании ЦИК заявил секретарь Совета безопасности Андрей Равков, передает издание «Наша Нива».
«Он сказал, что под Псковом и Невелем (Псковская область) есть еще две группировки, которые формируются в подобных целях», — сказал Дмитриев.
Черечень уточнил, что их предупредили о возможных провокациях российских «боевиков» во время пикетов и концертов. Дмитриев добавил, что на заседании сообщили о 170 «боевиках», «обученных подрывной и снайперской деятельности», которые уже находятся в Белоруссии.
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