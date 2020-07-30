Посол России сообщил о вызове в МИД Белоруссии из-за задержания россиян

Дмитрий Мезенцев (Фото: Global Look Press)

Российский посол в Минске Дмитрий Мезенцев сообщил, что МИД Белоруссии пригласил его на встречу в четверг, в первой половине дня. Его слова передает «Интерфакс».

Темой обсуждения станет задержание 32 граждан России, которые по утверждению белорусских властей, оказались бойцами частной военной компании (ЧВК) Вагнера.

«Встреча в министерстве иностранных дел Республики Беларусь согласована в первой половине дня», — сказал Мезенцев.

В Центризбиркоме страны началась срочная встреча с кандидатами в президенты Белоруссии, передает «РИА Новости». О встрече было объявлено накануне, после того как в стране задержали «боевиков», которые якобы хотели дестабилизировать обстановку в стране.