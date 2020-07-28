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Политика ,  
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Трамп счел разговор с Путиным очень продуктивным

Президент США Дональд Трамп заявил, что телефонный разговор с российским коллегой Владимиром Путиным, состоявшийся 23 июля, был «очень продуктивным». Об этом сообщает ABC News в своем Twitter.

При этом американский лидер не стал отвечать на вопрос, обсуждал ли он с Путиным обвинения России в том, что она предлагала вознаграждение боевикам в Афганистане за убийство американских военнослужащих.

«Мы не говорим о том, что обсуждаем», — сказал Трамп журналистам в штате Северная Каролина.

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В пресс-службе Кремля 23 июля сообщили, что разговор лидеров России и Соединенных Штатов «носил конструктивный и содержательный характер». Президенты обсудили контроль над вооружениями, борьбу с пандемией коронавируса и ситуацию вокруг иранской ядерной программы.

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В конце июня газеты New York Times и Washington Post со ссылкой на анонимные источники сообщили о «сговоре» России и афганских боевиков. Россия якобы предлагала им награду за убийство американских солдат. Москва отвергла обвинения, назвав их голословными и бездоказательными. Официальный представитель российского МИД Мария Захарова сравнила сообщения американских СМИ с блокбастером.

Позднее глава Пентагона Марк Эспер заявил, что не увидел подтверждений убийств военнослужащих США в Афганистане по заказу России.

Теги: Дональд Трамп, Владимир Путин, телефонный разговор
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