Трамп счел разговор с Путиным очень продуктивным

Президент США Дональд Трамп заявил, что телефонный разговор с российским коллегой Владимиром Путиным, состоявшийся 23 июля, был «очень продуктивным». Об этом сообщает ABC News в своем Twitter.

При этом американский лидер не стал отвечать на вопрос, обсуждал ли он с Путиным обвинения России в том, что она предлагала вознаграждение боевикам в Афганистане за убийство американских военнослужащих.

«Мы не говорим о том, что обсуждаем», — сказал Трамп журналистам в штате Северная Каролина.

В пресс-службе Кремля 23 июля сообщили, что разговор лидеров России и Соединенных Штатов «носил конструктивный и содержательный характер». Президенты обсудили контроль над вооружениями, борьбу с пандемией коронавируса и ситуацию вокруг иранской ядерной программы.