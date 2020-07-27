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Политика ,  
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Медведев заявил о сомнительной ценности саммита G7

Дмитрий Медведев
Дмитрий Медведев (Фото: Сергей Ведяшкин / АГН «Москва»)

Зампредседателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев выступил с критикой формата «Большой семерки» (G7). По его мнению, саммит не имеет смысла, так как без ряда стран, не входящих в G7, обсуждение глобальных вопросов невозможно. Об этом он написал на своей странице в социальной сети «ВКонтакте».

«Ценность G7 сегодня сильно сомнительна на фоне G20 и других международных форматов», — заявил политик.

Он также добавил, что в период его участия в G8 на эти встречи старались звать крупнейшие страны, не входящие в «восьмерку», так как без них обсуждения глобальных вопросов выглядели бы неполноценно.

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Медведев также отметил, что страны G7 понимают, что «Крым навсегда вернулся в Россию, а урегулирование на юго-востоке — вопрос самой Украины», но «продолжают талдычить» на эту тему.

Формат G8 существовал с 1997 года. Россию исключили из его состава после присоединения Крыма в середине марта 2014 года. Сейчас в G7 входят США, Канада, Франция, Германия, Италия, Великобритания и Япония.

В конце мая президент США Дональд Трамп предложил пригласить Владимира Путина на саммит 2020 года, а также привлечь к работе в этом формате Австралию, Индию и Южную Корею.

27 июля министр иностранны дел Германии Хайко Маас заявил, что его страна выступает против предложения Трампа вернуть Россию в переговоры. По его словам, исключение России было связано с присоединением Крыма и приглашать Москву к участию в работе G7 неправильно, так как ситуация с тех пор не изменилась. Власти Франции ранее также отметили, что ситуация, из-за которой G7 проводится без участия России, не изменилась, соответствующее заявление сделала пресс-служба Елисейского дворца в начале июня.

В 2019 году Дмитрий Медведев уже говорил, что рассматривать мировые проблемы в формате «Большой восьмерки» невозможно. Заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков отмечал, что у России «напрочь исчезло» желание вернуться в группу «Большой восьмерки».

Теги: саммит G7, G8, Медведев, Россия
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