Медведев заявил о сомнительной ценности саммита G7

Дмитрий Медведев (Фото: Сергей Ведяшкин / АГН «Москва»)

Зампредседателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев выступил с критикой формата «Большой семерки» (G7). По его мнению, саммит не имеет смысла, так как без ряда стран, не входящих в G7, обсуждение глобальных вопросов невозможно. Об этом он написал на своей странице в социальной сети «ВКонтакте».

«Ценность G7 сегодня сильно сомнительна на фоне G20 и других международных форматов», — заявил политик.

Он также добавил, что в период его участия в G8 на эти встречи старались звать крупнейшие страны, не входящие в «восьмерку», так как без них обсуждения глобальных вопросов выглядели бы неполноценно.

Медведев также отметил, что страны G7 понимают, что «Крым навсегда вернулся в Россию, а урегулирование на юго-востоке — вопрос самой Украины», но «продолжают талдычить» на эту тему.

Формат G8 существовал с 1997 года. Россию исключили из его состава после присоединения Крыма в середине марта 2014 года. Сейчас в G7 входят США, Канада, Франция, Германия, Италия, Великобритания и Япония.