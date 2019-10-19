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Политика ,  
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Медведев назвал «невозможным» обсуждение мировых проблем в формате G8

Рассматривать мировые проблемы в формате саммита G8 невозможно. Об этом премьер-министр России Дмитрий Медведев заявил в интервью сербской газете «Вечерние новости». Его перевод опубликован на сайте правительства России.

По словам Медведева, значительная часть мировых вопросов «еще совсем недавно» решалась во время саммита «восьмерки», куда на тот момент входила и Россия. Премьер отметил, что выбор такого формата для обсуждения вопроса даже тогда был странным. Кроме того, туда приглашали и другие государства, «понимая, что нельзя это только на восемь стран делить», сказал Медведев.

Он добавил, что ООН и ее Совет Безопасности должны играть центральную роль в обсуждении, так как это ведущая международная организация.

Материал дополняется

Теги: Дмитрий Медведев, ООН
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