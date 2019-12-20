Рябков заявил об «исчезнувшем напрочь» желании России присоединиться к G7

Желание России вернуться в «Группу семи» «исчезло напрочь», заявил заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков, выступая на площадке дискуссионного клуба «Валдай», передает корреспондент РБК.

По словам Рябкова, у России никто не спрашивал, стремится ли она вновь присоединиться к G7. Он отметил, что это желание начало притупляться задолго до того, как «семерка» вышла из российского председательства в 2014 году. «А потом оно исчезло напрочь», — сказал замминистра.

«И у нас совершенно нет не просто стремления вернуться туда, но даже, по большому счету, вникать в то, какого рода предусловия для возвращения России в «семерку» эта группа стран или хотя бы некоторые из них формулируют», — отметил он.

Рябков добавил, что сейчас существуют и другие форматы для обсуждения важных вопросов: в том числе БРИКС и «Группа двадцати».