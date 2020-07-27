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Песков ответил на заявление главы МИД Германии против участия России в G7

Хайко Маас
Хайко Маас (Фото: Michael Kappeler / Reuters)

Россия не стремится вернуться в переговоры «Большой семерки» (G7). Об этом заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков, комментируя заявление главы МИД Германии Хайко Мааса о том, что членство России в G7 невозможно без разрешения конфликта на Украине, передает корреспондент РБК.

«Президент [России Владимир] Путин ни разу не выступал с инициативами, обращениями, действиями, чтобы Россия снова присоединилась к работе «Большой семерки». Вы знаете, что существовал такой формат, как «Большая восьмерка», который должен был пройти в Сочи, но участники отказались. С тех пор Путин не инициировал какое-либо обсуждение», — отметил он.

По словам Пескова, Москва удовлетворена работой в таких форматах, как «Большая двадцатка» (G20), которая лучше отвечает современным реалиям.

Трамп назвал приглашение Путина на G7 требованием здравого смысла
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<p>Владимир Путин и Дональд Трамп</p>

На вопрос об эффективности формата «Большой семерки» пресс-секретарь ответил, что международное объединение, которое обсуждает вопросы в сфере экономики, социального развития, политики, без участия таких стран, как Индия, Китай, Бразилия, не может претендовать на мировое лидерство.

Накануне министр иностранных дел Германии Хайко Маас заявил, что Берлин выступает против предложения президента США Дональда Трампа вернуть Россию в переговоры G7.

Он объяснил данное решение тем, что Москву исключили из G8 в связи с присоединением Крыма и ситуацией на юго-востоке Украины. Маас подчеркнул, что пока конфликт на Украине не будет решен, Германия не видит возможности пригласить Россию в переговоры.

В конце мая Трамп назвал «очень устаревшим» формат «Большой семерки» и заявил, что хочет расширить его до G11, пригласив на встречу Россию, Австралию, Индию и Южную Корею.

Рябков назвал «ущербной» идею проведения расширенного саммита G7 без КНР
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Саммит G7 2019 года в Биаррице, Франция

Заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков выразил заинтересованность Москвы в предложении Трампа. Официальный представитель МИД России Мария Захарова также назвала предложение Вашингтона шагом в верном направлении.

Тем не менее американские сенаторы 21 июля внесли на рассмотрение резолюцию против включения России в состав G7. Они отметили, что будут выступать против членства Москвы, пока она не прекратит «злонамеренные действия» против Украины, США и их союзников.

Власти Франции 4 июня также заявили, что не наблюдают предпосылок для того, чтобы российский президент Владимир Путин принял участие в саммите G7. Однако Париж подчеркнул, что странам-участницам нужно найти способ вести диалог с Россией.

Теги: Дмитрий Песков, МИД Германии, Россия, G7
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