Матвиенко заявила о шансе для Дегтярева «проявить себя»
Временно исполняющему обязанности губернатора Хабаровского края Михаилу Дегтяреву выпал шанс «проявить себя». Об этом заявила спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко, сообщает корреспондент РБК.
Она указала, что проблемы в Хабаровском крае накапливались «долгие годы».
«Этот регион обладает огромным потенциалом. Что касается Дегтярева, то ему дан огромный шанс», — считает Матвиенко.
Спикер пообещала «безмерную» поддержку Совфеда. Ее окажут также президент и правительство, сказала она.