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Дело губернатора Фургала ,  
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Матвиенко заявила о шансе для Дегтярева «проявить себя»

Михаил Дегтярёв
Михаил Дегтярёв (Фото: Дмитрий Моргулис / ТАСС)

Временно исполняющему обязанности губернатора Хабаровского края Михаилу Дегтяреву выпал шанс «проявить себя». Об этом заявила спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко, сообщает корреспондент РБК.

Она указала, что проблемы в Хабаровском крае накапливались «долгие годы».

«Этот регион обладает огромным потенциалом. Что касается Дегтярева, то ему дан огромный шанс», — считает Матвиенко.

Спикер пообещала «безмерную» поддержку Совфеда. Ее окажут также президент и правительство, сказала она.

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Михаил Дегтярев

Однако развитие региона будет зависеть от врио губернатора. «Он с готовностью пошел на эту работу, активно начал. Пока оценки давать рано», — добавила председатель Совфеда.

Михаил Дегтярев был назначен врио главы Хабаровского края 20 июля, после того как президент России Владимир Путин отправил в отставку арестованного по обвинению в организации убийств экс-губернатора Сергея Фургала. Его отправили в отставку с формулировкой об утрате доверия.

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Дегтярев принял назначение и дал обещание Путину, что через месяц доложит ему о положении дел в регионе. 21 июля врио губернатора прибыл в Хабаровский край. Жители встретили его митингом. Дегтярев отказался возвращаться в Москву, заявив, что ему нужно работать.

Ранее 23 июля врио губернатора Хабаровского края заявил о возможном ужесточении ограничений в регионе из-за распространения коронавируса. Он также предложил понизить тарифы на услуги ЖКХ.

Теги: Михаил Дегтярев, Валентина Матвиенко, Хабаровский край
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