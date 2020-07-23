Матвиенко заявила о шансе для Дегтярева «проявить себя»

Однако развитие региона будет зависеть от врио губернатора. «Он с готовностью пошел на эту работу, активно начал. Пока оценки давать рано», — добавила председатель Совфеда.

Михаил Дегтярев был назначен врио главы Хабаровского края 20 июля, после того как президент России Владимир Путин отправил в отставку арестованного по обвинению в организации убийств экс-губернатора Сергея Фургала. Его отправили в отставку с формулировкой об утрате доверия.

Дегтярев принял назначение и дал обещание Путину, что через месяц доложит ему о положении дел в регионе. 21 июля врио губернатора прибыл в Хабаровский край. Жители встретили его митингом. Дегтярев отказался возвращаться в Москву, заявив, что ему нужно работать.

Ранее 23 июля врио губернатора Хабаровского края заявил о возможном ужесточении ограничений в регионе из-за распространения коронавируса. Он также предложил понизить тарифы на услуги ЖКХ.