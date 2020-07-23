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Пандемия коронавируса ,  
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Дегтярев допустил ужесточение ограничений в Хабаровском крае

Временно исполняющий обязанности губернатора Хабаровского края Михаил Дегтярев осматривает Краевую клиническую больницу № 2
Временно исполняющий обязанности губернатора Хабаровского края Михаил Дегтярев осматривает Краевую клиническую больницу № 2 (Фото: khabkrai / VK)

Исполняющий обязанности губернатора Хабаровского края Михаил Дегтярев заявил о возможном ужесточении ограничительных мер из-за распространения COVID-19, сообщает ТАСС.

Он также подчеркнул, что окончательное решение по этому поводу будет принято совместно с Роспотребнадзором. «Возможно ужесточение режима, но о послаблении никаком речи быть не может», — сказал глава региона.

По словам губернатора, рост заболеваемости может быть связан с нарушениями рекомендованных правил по противодействию распространению вируса.

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17 июля глава управления Роспотребнадзора по Хабаровскому краю Татьяна Зайцева рекомендовала оперативному штабу рассмотреть вопрос о возобновлении ограничительных мер в регионе из-за роста заболеваемости. На сайте краевого правительства было опубликовано сообщение, в котором говорилось, что в Хабаровском крае занято почти 90% коечного фонда для больных COVID-19. Там также указывалось, что за сутки в регионе заразились коронавирусом 119 человек, что является самым высоким показателем на Дальнем Востоке.

Смягчение ограничительных мер в Хабаровском крае началось 11 июня. С этого дня был отменен режим самоизоляции, а также разрешены прогулки и занятия спортом на улице. Кроме того, был отменен запрет на посещение рекреационных зон, в том числе парков и скверов. Последними в регионе заработали веранды ресторанов и кафе, их открыли 18 июня.

По данным оперативного штаба, за последние сутки в Хабаровском крае выявлено 127 новых случаев заражения COVID-19. За время пандемии в регионе заболели 6584 человека, умерли — 52.

Скорость распространения коронавируса в России
Случаев за сутки
Источник: Федеральный и региональные оперштабы по борьбе с вирусом
Данные по России i

Теги: коронавирус, пандемия, Хабаровский край, COVID-19, Михаил Дегтярев
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