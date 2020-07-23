Дегтярев допустил ужесточение ограничений в Хабаровском крае

Временно исполняющий обязанности губернатора Хабаровского края Михаил Дегтярев осматривает Краевую клиническую больницу № 2 (Фото: khabkrai / VK)

Исполняющий обязанности губернатора Хабаровского края Михаил Дегтярев заявил о возможном ужесточении ограничительных мер из-за распространения COVID-19, сообщает ТАСС.

Он также подчеркнул, что окончательное решение по этому поводу будет принято совместно с Роспотребнадзором. «Возможно ужесточение режима, но о послаблении никаком речи быть не может», — сказал глава региона.

По словам губернатора, рост заболеваемости может быть связан с нарушениями рекомендованных правил по противодействию распространению вируса.

17 июля глава управления Роспотребнадзора по Хабаровскому краю Татьяна Зайцева рекомендовала оперативному штабу рассмотреть вопрос о возобновлении ограничительных мер в регионе из-за роста заболеваемости. На сайте краевого правительства было опубликовано сообщение, в котором говорилось, что в Хабаровском крае занято почти 90% коечного фонда для больных COVID-19. Там также указывалось, что за сутки в регионе заразились коронавирусом 119 человек, что является самым высоким показателем на Дальнем Востоке.