Дегтярева в Хабаровске встретили новым митингом

В пресс-службе ГУ МВД по Хабаровскому краю сообщили, что пока не комментируют ситуацию. Пресс-секретарь губернатора сообщила, что не знает об акции протеста. В комитете по внутренней политике правительства края отказались от комментариев.

Митинги и шествия в Хабаровске, Комсомольске-на-Амуре и других городах края начались 11 июля после задержания Фургала, обвиняемого в организации убийств бизнесменов, совершенных преступной группировкой в начале 2000-х годов на территории Хабаровского края и Амурской области. Участники акций протеста требуют проведения «честного суда» над Фургалом в Хабаровске.

13 июля в Хабаровск прибыл вице-премьер и полномочный представитель президента в Дальневосточном федеральном округе Юрий Трутнев, заявивший, что у людей есть право выражать свое мнение.

20 июля Путин отправил Фургала в отставку, объяснив это утратой доверия, и подписал указ о назначении врио главы региона Михаила Дегтярева, предупредив того, что новая работа «потребует полной отдачи сил и демонстрации всех навыков, способностей, талантов». Дегтярев пообещал, что через месяц доложит Путину о состоянии дел в Хабаровском крае.