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Дегтярева в Хабаровске встретили новым митингом

Участники акций протеста скандируют «Дегтярев, уходи!» и требуют вернуть в Хабаровск арестованного Сергея Фургала
Фото: guruff / Instagram
Фото: guruff / Instagram

Прибытие в Хабаровск назначенного врио губернатора края представителя ЛДПР Михаила Дегтярева не остановило акций протеста, сообщают местные СМИ. По данным агентства AmurMedia, несанкционированный митинг проходит во вторник на площади Ленина перед зданием правительства Хабаровского края, при этом протестующие скандируют «Мы не сдадимся», «Фургал наш выбор» и «Позор ЛДПР».

Видео

О митинге под стенами здания правительства Хабаровского края сообщает и портал DVhab.ru. Журналисты издания отмечают, что протестующие выкрикивают «Дегтярева домой».

Врио губернатора Хабаровского края Дегтярев прибыл в регион
Общество
Михаил Дегтярев

Трансляция с акций протеста в Хабаровске ведется в официальном Instagram-аккаунте портала DVhab. На видео можно увидеть множество людей, сперва прошедших шествием по улицам Хабаровска, а затем собравшихся на площади Ленина. Стоящие на площади участники митинга держат в руках плакаты в поддержку недавно арестованного и снятого с поста губернатора Сергея Фургала и скандируют «Дегтярев, уходи!», «Жириновскому — позор!» и «Мы здесь власть!».

В пресс-службе ГУ МВД по Хабаровскому краю сообщили, что пока не комментируют ситуацию. Пресс-секретарь губернатора сообщила, что не знает об акции протеста. В комитете по внутренней политике правительства края отказались от комментариев.

Митинги и шествия в Хабаровске, Комсомольске-на-Амуре и других городах края начались 11 июля после задержания Фургала, обвиняемого в организации убийств бизнесменов, совершенных преступной группировкой в начале 2000-х годов на территории Хабаровского края и Амурской области. Участники акций протеста требуют проведения «честного суда» над Фургалом в Хабаровске.

Новый митинг в поддержку Сергея Фургала в Хабаровске. Фоторепортаж
Фотогалерея 

13 июля в Хабаровск прибыл вице-премьер и полномочный представитель президента в Дальневосточном федеральном округе Юрий Трутнев, заявивший, что у людей есть право выражать свое мнение.

20 июля Путин отправил Фургала в отставку, объяснив это утратой доверия, и подписал указ о назначении врио главы региона Михаила Дегтярева, предупредив того, что новая работа «потребует полной отдачи сил и демонстрации всех навыков, способностей, талантов». Дегтярев пообещал, что через месяц доложит Путину о состоянии дел в Хабаровском крае.

Авторы: Евгений Калюков, Любовь Порываева
Теги: Хабаровский край, Михаил Дегтярев, митинг
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