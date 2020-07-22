Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Проверка контрагентов
Индустрия 4.0Здоровье
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Проверка контрагентов
Здоровье
Индустрия 4.0
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс доллара на 22 июля
USD ЦБ: 70,97 (-1) Инвестиции, 21 июл, 12:52
Курс евро на 22 июля
EUR ЦБ: 81,25 (-1,14) Инвестиции, 21 июл, 12:52
Сбербанк стал единственным владельцем сервиса «Яндекс.Деньги» Технологии и медиа, 06:39 Аналитики сообщили о росте инвестиций в жилье в Европе на фоне пандемии Бизнес, 06:30 Администратор паблика «Омбудсмен полиции» признал вину в размещении фото Общество, 06:23 Новый глава Хабаровского края фразой «не уйду» ответил на призывы уехать Общество, 06:07 В Московском регионе объявили желтый уровень опасности из-за грозы Общество, 06:00 Бизнес ФРГ предупредил США о возможных контмерах из-за «Северного потока» Политика, 05:14 Аналитики спрогнозировали рост ставки аренды на офисы в «Москва-Сити» Бизнес, 05:00 В Чикаго в результате стрельбы пострадали 14 человек Общество, 04:58 Ирландец выиграл в лотерею €49,5 млн Общество, 04:45 США обвинили Китай в попытке украсть данные по вакцине от коронавируса Технологии и медиа, 04:20 В Подмосковье загорелись склады с горючими смесями Общество, 04:09 На Украине усилили меры безопасности после захвата заложников Общество, 03:48 Трамп допустил ухудшение ситуации с коронавирусом в США Политика, 03:25 Захватчика из Луцка отправят на психиатрическую экспертизу Общество, 02:33
Дело губернатора Фургала ,  
0 

Новый глава Хабаровского края фразой «не уйду» ответил на призывы уехать

Временно исполняющий обязанности Хабаровского края, депутат от ЛДПР Михаил Дегтерев заявил, что не уедет в Москву, как того требуют митингующие, выступающие в поддержку бывшего главы региона Сергея Фургала. Президент Владимир Путин 20 июля отрешил Фургала от должности в связи с утратой доверия, а Дегтярева назначил его преемником.

«Те, кто кричат «Дегтярев уходи»… не уйду. Потому что работать надо, куча задач, десять дней край без руководителя», — сказал Дегтярев.

Он добавил, что будет завоевывать жителей региона своей открытостью и общением с ними.

Материал дополняется.

Теги: Михаил Дегтярев, Хабаровский край
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Instagram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Новости
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2020. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter