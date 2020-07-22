Новый глава Хабаровского края фразой «не уйду» ответил на призывы уехать

Временно исполняющий обязанности Хабаровского края, депутат от ЛДПР Михаил Дегтерев заявил, что не уедет в Москву, как того требуют митингующие, выступающие в поддержку бывшего главы региона Сергея Фургала. Президент Владимир Путин 20 июля отрешил Фургала от должности в связи с утратой доверия, а Дегтярева назначил его преемником.

«Те, кто кричат «Дегтярев уходи»… не уйду. Потому что работать надо, куча задач, десять дней край без руководителя», — сказал Дегтярев.

Он добавил, что будет завоевывать жителей региона своей открытостью и общением с ними.

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