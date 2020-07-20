Политика , 20 июл, 15:24
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Новый глава Хабаровского края дал обещание Путину
Михаил Дегтярев
Временно исполняющий обязанности главы Хабаровского края и депутат Госдумы от ЛДПР Михаил Дегтярев дал обещание президенту России Владимиру Путину, что через месяц он доложит ему о положении дел в регионе. Об этом пишет ТАСС.
Михаил Дягтярев, который был назначен новым главой Хабаровского края, заявил, что расскажет президенту через месяц о том, как идут дела в регионе.
20 июля Путин отправил в отставку с поста губернатора края Сергея Фургала в связи с утратой доверия.
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