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Дело губернатора Фургала ,  
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Дегтярев заявил о звонке Мишустина и обещании выделить ₽1,3 млрд

Врио главы Хабаровского края Михаил Дегтярев рассказал о разговоре с премьер-министром Михаилом Мишустиным и обещании главы правительства выделить региону дополнительные средства
Михаил Дегтярев
Михаил Дегтярев (Фото: Станислав Красильников / ТАСС)

Врио главы Хабаровского края Михаил Дегтярев сообщил, что премьер-министр Михаил Мишустин позвонил ему и пообещал выделить региону 1,3 млрд руб.

«Как и обещал, мне только что позвонил председатель правительства России, уважаемый Михаил Владимирович Мишустин», — написал Дегтярев в своем Telegram-канале.

Врио губернатора сообщил, что глава правительства пообещал в ближайшее время дополнительно выделить Хабаровскому краю 1,3 млрд руб., которые будут направлены «на возмещение выпадающих доходов». Кроме того, по словам Дегтярева, Мишустина пообещал рассмотреть другие предложения властей края, которые будут сформулированы в течение ближайшего месяца.

Накануне, 22 июля, выступая с отчетом в Госдуме, Мишустин ответил на призыв лидера ЛДПР Владимира Жириновского помогать Дегтяреву.

«Конечно, мы будем с Михаилом Владимировичем работать. И помогать ему будем. Мы понимаем, что он поехал в непростой ситуации, и на сегодняшний день абсолютно очевидно, что Правительство будет ему помогать, и Юрий Петрович Трутнев, и все наши коллеги — в зависимости от ситуации, где он будет нуждаться в этой поддержке. Я вам обещаю, что я позвоню ему в ближайшее время и договорюсь о тех мерах поддержки, которые необходимы», — сказал Мишустин.

Новый глава Хабаровского края фразой «не уйду» ответил на призывы уехать
Общество
Михаил Дегтярев

Ранее сам Дегтярев назвал своей задачей на посту руководителя Хабаровского края сделать так, чтобы у региона появилась «тяжеловесность» в отношениях с федеральным центром.

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«Чтобы губернатор звонил, а на том конце, в Москве, брали трубку вице-премьеры, премьер-министр, губернаторы, крупный бизнес <...>. Не хватает тяжеловесности в отношениях с федеральным центром, я ее дам», — ответил глава региона, не упустив, что, когда он звонит, «берут трубку все».

Дегтярев был назначен временно исполняющим обязанности губернатора Хабаровского края 20 июля, на посту руководителя региона он заменил Сергея Фургала, отправленного президентом Владимиром Путиным в отставку в связи с утратой доверия. Перед назначением Путин предупредил Дегтярева, что новая работа «потребует полной отдачи сил и демонстрации всех навыков, способностей, талантов». Дегтярев пообещал, что через месяц доложит Путину о состоянии дел в Хабаровском крае.

Новый митинг в поддержку Сергея Фургала в Хабаровске. Фоторепортаж
Фотогалерея 

Прибытие Дегтярева в Хабаровск не остановило митинги протеста, участники которых требуют честного суда над Фургалом, обвиняемым в организации убийств бизнесменов, совершенных преступной группировкой в начале 2000-х годов на территории Хабаровского края и Амурской области.

Автор: Евгений Калюков
Теги: Хабаровский край, Михаил Дегтярев, Михаил Мишустин
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