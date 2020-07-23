Дегтярев заявил о звонке Мишустина и обещании выделить ₽1,3 млрд

Врио главы Хабаровского края Михаил Дегтярев рассказал о разговоре с премьер-министром Михаилом Мишустиным и обещании главы правительства выделить региону дополнительные средства

Михаил Дегтярев (Фото: Станислав Красильников / ТАСС)

Врио главы Хабаровского края Михаил Дегтярев сообщил, что премьер-министр Михаил Мишустин позвонил ему и пообещал выделить региону 1,3 млрд руб.

«Как и обещал, мне только что позвонил председатель правительства России, уважаемый Михаил Владимирович Мишустин», — написал Дегтярев в своем Telegram-канале.

Врио губернатора сообщил, что глава правительства пообещал в ближайшее время дополнительно выделить Хабаровскому краю 1,3 млрд руб., которые будут направлены «на возмещение выпадающих доходов». Кроме того, по словам Дегтярева, Мишустина пообещал рассмотреть другие предложения властей края, которые будут сформулированы в течение ближайшего месяца.

Накануне, 22 июля, выступая с отчетом в Госдуме, Мишустин ответил на призыв лидера ЛДПР Владимира Жириновского помогать Дегтяреву.

«Конечно, мы будем с Михаилом Владимировичем работать. И помогать ему будем. Мы понимаем, что он поехал в непростой ситуации, и на сегодняшний день абсолютно очевидно, что Правительство будет ему помогать, и Юрий Петрович Трутнев, и все наши коллеги — в зависимости от ситуации, где он будет нуждаться в этой поддержке. Я вам обещаю, что я позвоню ему в ближайшее время и договорюсь о тех мерах поддержки, которые необходимы», — сказал Мишустин.