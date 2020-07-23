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Пандемия коронавируса ,  
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В Москве за сутки от коронавируса вылечились 453 человека

Фото: АГН «Москва»
Фото: АГН «Москва»

В Москве за последние сутки от COVID-19 выздоровели 453 человека, сообщила заммэра столицы по вопросам социального развития Анастасия Ракова, передает оперативный штаб.

«Всего число людей, вылечившихся от инфекции, увеличилось до 173 392» — добавила вице-мэр.

Она отметила продолжающуюся тенденцию на рост числа вылечившихся в Москве.

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Ранее оперативный штаб сообщил, что в столице за 22 июля скончались 14 человек с подтвержденным коронавирусом. Число жертв коронавируса в столице достигло 4364, столица лидирует по числу умерших из-за эпидемии. 

Мэр Москвы Сергей Собянин отметил, что у города есть большие шансы избежать повторного введения ограничительных мер из-за угрозы COVID-19.

Как меняется количество выздоровевших и умерших от коронавируса в России
Выздоровевшие (новые случаи)
Умершие (новые случаи)
Источник: Федеральный и региональные оперштабы по борьбе с вирусом
Данные по России i

Материал дополняется

Теги: Москва, коронавирус, статистика
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