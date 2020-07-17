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Вирусологи оценили слова Собянина об иммунитете у 60% москвичей

Фото: Андрей Никеричев / АГН «Москва»
Фото: Андрей Никеричев / АГН «Москва»

Заявление мэра Москвы Сергея Собянина о сформировавшемся коллективном иммунитете к коронавирусу у 60% москвичей является гипотезой. Такое мнение высказал вирусолог НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Н.Ф. Гамалеи Анатолий Альтштейн в разговоре с РБК.

«Я боюсь, что со статистикой здесь будет плохо, потому что есть такие предположения, что T-клеточный иммунитет принимает участие, но мы его не очень хорошо меряем. Так что сказать с определенностью, какой процент людей будет иммунный именно по Т-клеточному иммунитету довольно трудно», — пояснил он.

Директор института экономики здравоохранения ВШЭ Лариса Попович предположила, что речь идет об экстраполяции (переносе выводов, сделанных по результатам одной части исследования, на явление в целом) тех данных, которые были получены на ограниченном контингенте исследованных.

Попович отметила, что 60% населения Москвы — это более 7 млн человек, которым, по ее мнению, исследование никто не делал. «Скорее всего, речь о том, что 60% протестированных имеют этот иммунитет. Правда, насколько я видела, лаборатории говорят о 20% процентах», — добавила вирусолог.

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Фото: Thomas Lohnes / Getty Images

Специалист также высказала сомнение и в точности информации о том, что 20% москвичей, имеющих антитела к COVID-19, могут быть иммунны к вирусу. По ее словам, у 20% жителей столицы есть данные, что они контактировали с коронавирусной инфекцией. Вероятность, что они защищены, довольно высока, однако для большей точности необходимо исследовать их на нейтрализующие антитела, что является сложным процессом, который пытаются заменить иммуноферментным методом.

«Вообще же если вчера говорят о 20%, а сегодня на основании чего-то другого о 60%, то это вызывает сомнения», — заключила Попович.

Ранее 17 июля Собянин заявил, что в Москве, как и в Нью-Йорке, создан коллективный иммунитет примерно у 60% населения. При этом накануне глава города говорил о наличии антител к COVID-19 у около 20% москвичей.

14 июля по итогам очередного этапа проводимого в столице ИФА-тестирования на наличие антител к COVID-19 столичные власти сообщали, что антитела были выявлены лишь у 21,7% прошедших проверку.

Теги: коронавирус, Сергей Собянин, иммунитет, Москва, новости
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