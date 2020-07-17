Вирусологи оценили слова Собянина об иммунитете у 60% москвичей

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Заявление мэра Москвы Сергея Собянина о сформировавшемся коллективном иммунитете к коронавирусу у 60% москвичей является гипотезой. Такое мнение высказал вирусолог НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Н.Ф. Гамалеи Анатолий Альтштейн в разговоре с РБК.

«Я боюсь, что со статистикой здесь будет плохо, потому что есть такие предположения, что T-клеточный иммунитет принимает участие, но мы его не очень хорошо меряем. Так что сказать с определенностью, какой процент людей будет иммунный именно по Т-клеточному иммунитету довольно трудно», — пояснил он.

Директор института экономики здравоохранения ВШЭ Лариса Попович предположила, что речь идет об экстраполяции (переносе выводов, сделанных по результатам одной части исследования, на явление в целом) тех данных, которые были получены на ограниченном контингенте исследованных.

Попович отметила, что 60% населения Москвы — это более 7 млн человек, которым, по ее мнению, исследование никто не делал. «Скорее всего, речь о том, что 60% протестированных имеют этот иммунитет. Правда, насколько я видела, лаборатории говорят о 20% процентах», — добавила вирусолог.