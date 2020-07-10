Собянин предупредил об оставшейся угрозе коронавируса

У москвичей постепенно формируется популяционный иммунитет, и столица движется к выходу из эпидемии. Однако угрозы, связанные с COVID-19, по-прежнему сохраняются

Сергей Собянин (Фото: Михаил Метцель / ТАСС)

Хотя вторая волна эпидемии Москве в ближайшее время не грозит, угроза со стороны коронавируса все еще сохраняется. Об этом заявил мэр столицы Сергей Собянин в эфире телеканала «Россия 24».

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«Все эти дни, эти недели мы видим, как снижается заболеваемость. <...>. Мы уверенно двигаемся в сторону выхода из пандемии, хотя, конечно, какие-то определенные угрозы сохраняются», — сказал Собянин (цитата по «РИА Новости»).

Он предложил не верить прогнозам, согласно которым в город может прийти новая волна заболеваемости. «Прогнозы — вещь неблагодарная, и очень много разных прогнозов, и такое ощущение, что вирусологи соревнуются в этих прогнозах. Они говорят, что завтра будет какой-то ужас, вторая волна, другие говорят, что ничего не будет. Я спокойно к этому отношусь и уже на основании опыта и разговоров со многими специалистами, врачами, специалистами Роспотребнадзора вижу, что мы все-таки пики прошли и никакой второй волны в ближайшее время не ожидается», — заключил он.

По мнению Собянина, у жителей Москвы уже выработался коллективный иммунитет, который позволяет и дальше снимать ограничения.