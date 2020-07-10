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Пандемия коронавируса ,  
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Собянин предупредил об оставшейся угрозе коронавируса

У москвичей постепенно формируется популяционный иммунитет, и столица движется к выходу из эпидемии. Однако угрозы, связанные с COVID-19, по-прежнему сохраняются
Сергей Собянин
Сергей Собянин (Фото: Михаил Метцель / ТАСС)

Хотя вторая волна эпидемии Москве в ближайшее время не грозит, угроза со стороны коронавируса все еще сохраняется. Об этом заявил мэр столицы Сергей Собянин в эфире телеканала «Россия 24».

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«Все эти дни, эти недели мы видим, как снижается заболеваемость. <...>. Мы уверенно двигаемся в сторону выхода из пандемии, хотя, конечно, какие-то определенные угрозы сохраняются», — сказал Собянин (цитата по «РИА Новости»).

Он предложил не верить прогнозам, согласно которым в город может прийти новая волна заболеваемости. «Прогнозы — вещь неблагодарная, и очень много разных прогнозов, и такое ощущение, что вирусологи соревнуются в этих прогнозах. Они говорят, что завтра будет какой-то ужас, вторая волна, другие говорят, что ничего не будет. Я спокойно к этому отношусь и уже на основании опыта и разговоров со многими специалистами, врачами, специалистами Роспотребнадзора вижу, что мы все-таки пики прошли и никакой второй волны в ближайшее время не ожидается», — заключил он.

По мнению Собянина, у жителей Москвы уже выработался коллективный иммунитет, который позволяет и дальше снимать ограничения.

Собянин сообщил о преодолении основных проблем из-за COVID-19 в Москве
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Сергей Собянин

Заммэра Анастасия Ракова подтвердила, что число москвичей с иммунитетом растет. Это показывают данные тестирования на антитела. «Завершился четвертый этап, по результатам которого мы видим, что число горожан с антителами к COVID-19 продолжает увеличиваться и теперь составляет 21,7%. При этом темп иммунизации постепенно снижается, за последние две недели — с 2,5 до 1,8%», — рассказала она, передает «РИА Новости».

Ракова напомнила, что любой житель Москвы по-прежнему может пройти тестирование на наличие антител к коронавирусу. Всего в городе действуют 30 пунктов сдачи крови. «Кроме того, почти месяц назад в Москве был запущен совместный проект с работодателями. Работодатели могут протестировать сотрудников на антитела к коронавирусной инфекции методом ИФА (ИХЛА), поучаствовав в эксперименте по созданию государственно-частного партнерства. Работодатель берет на себя расходы только по организации забора крови, а исследование проводится бесплатно за счет бюджета города», — добавила она.

По последним официальным данным, в Москве выявлено 228 тыс. случаев заражения коронавирусом, в том числе 637 за последние сутки. Умерли 4087 больных COVID-19. Свыше 163 тыс. человек уже выздоровели. Таким образом, в Москве осталось 60,8 тыс. больных коронавирусной инфекцией.

Новый этап снятия ограничений в Москве. Главное
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Фото: Fabrizio Bensch / Reuters

Ранее Сергей Собянин заявил о новом этапе снятия ограничений в столице. Так, с 13 июля к очной работе могут вернуться вузы, занятия возобновятся на музыкальных, спортивных и художественных курсах. К обычной работе вернутся школы и колледжи. Также с 13 июля заработают учреждения культуры, спорта и досуга, например аттракционы, культурные центры, парки культуры и отдыха. Откроются детские лагеря и развлекательные центры.

С 1 августа смогут открыться кинотеатры, театры, концертные залы, в которых не более 3 тыс. мест. Залы должны заполняться максимум наполовину. Заполняемость трибун на спортивных мероприятиях можно будет довести до 50%.

Автор: Георгий Тадтаев
Теги: коронавирус, Москва, Сергей Собянин
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