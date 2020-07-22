В Москве за сутки умерли 14 человек с коронавирусом

У всех умерших была подтверждена пневмония. Число скончавшихся из-за COVID-19 в столице достигло 4364

Фото: Сергей Савостьянов / ТАСС

В Москве за последние 24 часа скончались 14 человек, заразившихся коронавирусом COVID-19. Об этом сообщает столичный оперативный штаб по борьбе с коронавирусной инфекцией.

«В Москве скончались 14 пациентов, у всех был подтвержден диагноз пневмония и получен положительный результат тестов на коронавирусную инфекцию», — говорится в сообщении.

Таким образом, число жертв коронавируса в столице достигло 4364. Москва является лидером среди российских регионов по числу скончавшихся из-за вируса. По всей России зафиксировано 12 759 летальных исходов.

По данным на утро 22 июля, число заразившихся COVID-19 в России превысило 789,1 тыс. человек. Из них в Москве — 235 тыс. Вслед за столицей по этому показателю идут Подмосковье (62,1 тыс.), Санкт-Петербург (29,9 тыс.) и Нижегородская область (22,2 тыс.).