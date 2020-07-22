В Москве за сутки умерли 14 человек с коронавирусом

Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Проверка контрагентов
Индустрия 4.0Здоровье
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Проверка контрагентов
Здоровье
Индустрия 4.0
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
РБК Pro Какие методы поиска сотрудников безнадежно устарели РБК Pro Интернет веществ: как фармсервис принес сыну эмигрантов $2,5 млрд РБК Pro «Вы самый умный?»: сооснователь Oracle — о том, как не следует отвечать РБК Pro Как застройщики будут продвигать жилье после карантина Читайте больше на РБК Pro
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс доллара на 23 июля
USD ЦБ: 70,79 (-0,18) Инвестиции, 22 июл, 13:02
Курс евро на 23 июля
EUR ЦБ: 81,59 (+0,34) Инвестиции, 22 июл, 13:02
Российские медики вылетели в Киргизию для борьбы с COVID-19 Общество, 00:51 МИД Китая сообщил о поступающих дипломатам в США угрозах расправой Политика, 00:40 «Ливерпуль» и «Челси» на двоих забили 8 голов в матче чемпионата Англии Спорт, 00:22 Премьер Греции позвонил Путину обсудить превращение Святой Софии в мечеть Политика, 00:19 Пандемия коронавируса. Самое актуальное на 23 июля Общество, 00:08 Власти проработают идею «мексиканской страховки» от падения цен на нефть Экономика, 22 июл, 23:58 Умер лечившийся от коронавируса главный анестезиолог Ростовской области Общество, 22 июл, 23:52 В Москве за сутки умерли 14 человек с коронавирусом Общество, 22 июл, 23:36 Участники переговоров по Донбассу заявили о прорыве Политика, 22 июл, 23:34 Жителей Вашингтона обязали носить маски Общество, 22 июл, 23:16 Ученые заявили об уничтожении коронавируса при помощи коктейля из антител Общество, 22 июл, 22:36 СБУ задержала предполагаемого участника убийства Захарченко Общество, 22 июл, 22:33 Джонсон ответил на обвинения во вмешательстве России в Brexit Политика, 22 июл, 22:30 Защита Сафронова заявила о непонимании сокрытия деталей обвинения Общество, 22 июл, 22:30
Пандемия коронавируса ,  
0 

В Москве за сутки умерли 14 человек с коронавирусом

У всех умерших была подтверждена пневмония. Число скончавшихся из-за COVID-19 в столице достигло 4364
Фото: Сергей Савостьянов / ТАСС
Фото: Сергей Савостьянов / ТАСС

В Москве за последние 24 часа скончались 14 человек, заразившихся коронавирусом COVID-19. Об этом сообщает столичный оперативный штаб по борьбе с коронавирусной инфекцией.

«В Москве скончались 14 пациентов, у всех был подтвержден диагноз пневмония и получен положительный результат тестов на коронавирусную инфекцию», — говорится в сообщении.

Таким образом, число жертв коронавируса в столице достигло 4364. Москва является лидером среди российских регионов по числу скончавшихся из-за вируса. По всей России зафиксировано 12 759 летальных исходов.

Пандемия коронавируса. Самое актуальное на 23 июля
Общество

По данным на утро 22 июля, число заразившихся COVID-19 в России превысило 789,1 тыс. человек. Из них в Москве — 235 тыс. Вслед за столицей по этому показателю идут Подмосковье (62,1 тыс.), Санкт-Петербург (29,9 тыс.) и Нижегородская область (22,2 тыс.).

По числу летальных исходов, помимо Москвы, высокие показатели наблюдаются в Санкт-Петербурге (1862), Московской области (1072), Дагестане (430), Нижегородской области (351), Красноярском крае (290), Свердловской (210), Тульской (196) и Ростовской областях (192).

Ученые заявили об уничтожении коронавируса при помощи коктейля из антител
Общество
Фото: Mike Segar / Reuters

Днем 22 июля министр здравоохранения России Михаил Мурашко сообщил, что доля населения с антителами к коронавирусной инфекции COVID-19 в столичном регионе превысила 23–24%. «По тем регионам, которые находятся на пике или не вышли, как это говорится, на плато, там людей, имеющих иммунитет, значительно меньше», — сказал он.

Автор: Михаил Юшков
Теги: коронавирус, Москва
Материалы по теме
Власти Москвы назвали число штрафов за нарушение самоизоляции
Общество
Власти Москвы опровергли сообщения о вспышке COVID в июне
Общество
Собянин заявил о восстановлении экономики Москвы за полгода
Экономика
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Instagram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Новости
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2020. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter