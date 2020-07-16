Собянин оценил вероятность повторного введения ограничений в Москве

Сергей Собянин (Фото: АГН «Москва»)

У Москвы есть большие шансы избежать повторного карантина, объявляемого из-за угрозы коронавируса. Об этом заявил мэр города Сергей Собянин в интервью радио «Комсомольская правда».

«Я считаю, что у нас все-таки больше шансов избежать этого», — сказал мэр.

Он уточнил, что риски есть и необходимо «открыто на них смотреть», однако выразил надежду, что город избежит «какой-то жесткой вспышки».

Как отметил мэр, в целом по стране заболевание распространяется не так, как в пределах одного города. «В город попал вирус и прошел свой путь — со своим пиком, падением и так далее. А в стране с большой территорией, например у нас или в Бразилии, вирус передвигается постепенно, волнами, охватывая один регион за другим», — объяснил Собянин.