Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Проверка контрагентов
Индустрия 4.0Здоровье
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Проверка контрагентов
Здоровье
Индустрия 4.0
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс доллара на 16 июля
USD ЦБ: 70,8 (-0,33) Инвестиции, 15 июл, 12:19
Курс евро на 16 июля
EUR ЦБ: 80,84 (+0,22) Инвестиции, 15 июл, 12:19
В Бурятии участники съемок клипа заразились коронавирусом Общество, 10:03 Вице-премьер предложила «окрасить» штрафы после аварии в Норильске Общество, 10:02 Не самое веселое поколение в истории: подростки Восточной Европы Совместный проект, 09:54 Количество сделок с московскими новостройками в июне выросло на 64% Недвижимость, 09:50 Число проведенных в России тестов на COVID-19 превысило 24 млн Общество, 09:49 Эксперты сравнили сокращение рабочего времени женщин и мужчин за пять лет Общество, 09:42 Собянин оценил вероятность повторного введения ограничений в Москве Общество, 09:40 Как падение рынка авиаперевозок подвело Rolls-Royce — Bloomberg Pro, 09:34 Минэкономразвития назвало самые востребованные профессии Общество, 09:26 Как доля онлайн-продаж «ВкусВилл» выросла в 30 раз РБК и #CloudMTS, 09:24 Кэттер победил Иге в главном поединке турнира UFC on ESPN 13 Спорт, 09:01 Пандемия коронавируса. Самое актуальное на 16 июля Общество, 08:55 Twitter раскрыл детали крупнейшей хакерской атаки Крипто, 08:49 Армения и Азербайджан заявили о возобновлении боев на границе Политика, 08:48
Пандемия коронавируса ,  
0 

Собянин оценил вероятность повторного введения ограничений в Москве

Сергей Собянин
Сергей Собянин (Фото: АГН «Москва»)

У Москвы есть большие шансы избежать повторного карантина, объявляемого из-за угрозы коронавируса. Об этом заявил мэр города Сергей Собянин в интервью радио «Комсомольская правда».

«Я считаю, что у нас все-таки больше шансов избежать этого», — сказал мэр.

Он уточнил, что риски есть и необходимо «открыто на них смотреть», однако выразил надежду, что город избежит «какой-то жесткой вспышки».

В Москве за сутки умерли 24 пациента с коронавирусом
Общество

Как отметил мэр, в целом по стране заболевание распространяется не так, как в пределах одного города. «В город попал вирус и прошел свой путь — со своим пиком, падением и так далее. А в стране с большой территорией, например у нас или в Бразилии, вирус передвигается постепенно, волнами, охватывая один регион за другим», — объяснил Собянин.

По словам мэра, по сравнению со столицей в Подмосковье коронавирус распространялся с задержкой на две-три недели.

Вирусологи ответили на сообщения об ошибках тестов на коронавирус
Общество
Фото: Андрей Никеричев / АГН «Москва»

10 июля Собянин говорил, что Москве не грозит в ближайшее время вторая волна коронавирусной инфекции. «Мы все-таки пики прошли», — указал мэр, добавив, что у жителей города выработался коллективный иммунитет.

30 марта в Москве начал действовать режим обязательной всеобщей самоизоляции, жителям запретили выходить из дома, за исключением неотложных случаев, таких как поход в магазин, поездка на работу или вынос мусора. С 15 апреля для передвижения по городу стали необходимы пропуска, с начала мая жителей обязали носить в транспорте и магазинах медицинские маски и перчатки.

Собянин описал загрузку дорог после самоизоляции словами «будь здоров»
Общество
Фото: Андрей Никеричев / АГН «Москва»

К постепенному снятию ограничений власти города приступили в начале июня. 9 июля Собянин заявил, что смягчение профилактических мер не вызвало подъема заболеваемости.

По последним данным, в столице выявили 231 270 заболевших COVID-19, в Московской области зафиксировали 61 059 больных. Всего в России с начала эпидемии заразились 746 369 человек.

Скорость распространения коронавируса в России
Случаев за сутки
Источник: Федеральный и региональные оперштабы по борьбе с вирусом
Данные по России i

Теги: Москва, коронавирус, Сергей Собянин
Материалы по теме
Собянин предупредил об оставшейся угрозе коронавируса
Общество
В Москве за сутки умерли 24 пациента с коронавирусом
Общество
Пандемия коронавируса. Самое актуальное на 16 июля
Общество
Читайте на РБК Pro
«Оставь корону в гараже»: Индра Нуйи — о балансе работы и личной жизни «Оставь корону в гараже»: Индра Нуйи — о балансе работы и личной жизни
Почему ваш директор по маркетингу долго не проработает Почему ваш директор по маркетингу долго не проработает
Недооцененный экспорт: что имеет смысл продавать за рубеж Недооцененный экспорт: что имеет смысл продавать за рубеж
«Бонусы как наркотик»: Дэниел Пинк — о пагубных поощрениях в компании «Бонусы как наркотик»: Дэниел Пинк — о пагубных поощрениях в компании
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Instagram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Новости
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2020. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter