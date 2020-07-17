Собянин сравнил смертность от коронавируса в Москве и Нью-Йорке
В Москве смертность от коронавирусной инфекции в пять раз меньше, чем в Нью-Йорке. Об этом заявил мэр столицы Сергей Собянин, передает «РИА Новости».
«Смертность у нас в пять раз ниже, при том что Москва больше Нью-Йорка на 3 млн жителей», — сказал Собянин.
Он объяснил расхождение в статистике тем, что московские власти раньше ввели карантин и лучше подготовили систему здравоохранения. По словам мэра, за счет «сглаженного пика» эпидемии пиковые нагрузки на здравоохранение удалось в разы сократить.
По последним данным оперативного штаба, в столице с начала распространения коронавируса заразились 232 376 человек. Из них умерли 4271 заболевший.