Собянин сравнил смертность от коронавируса в Москве и Нью-Йорке

Мемориал жертвам COVID-19 в Нью-Йорке (Фото: Christopher Furlong / Getty Images)

В Москве смертность от коронавирусной инфекции в пять раз меньше, чем в Нью-Йорке. Об этом заявил мэр столицы Сергей Собянин, передает «РИА Новости».

«Смертность у нас в пять раз ниже, при том что Москва больше Нью-Йорка на 3 млн жителей», — сказал Собянин.

Он объяснил расхождение в статистике тем, что московские власти раньше ввели карантин и лучше подготовили систему здравоохранения. По словам мэра, за счет «сглаженного пика» эпидемии пиковые нагрузки на здравоохранение удалось в разы сократить.

По последним данным оперативного штаба, в столице с начала распространения коронавируса заразились 232 376 человек. Из них умерли 4271 заболевший.