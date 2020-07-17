Собянин заявил о наличии иммунитета к COVID-19 у 60% москвичей

По словам мэра Москвы, у 60% жителей столицы сформировался коллективный иммунитет к COVID-19. Ранее глава Минздрава Михаил Мурашко говорил, что этого будет достаточно, чтобы прервать распространение болезни

Фото: Григорий Сысоев / РИА Новости

Более чем у половины жителей Москвы уже сформировался коллективный иммунитет к коронавирусной инфекции COVID-19, заявил мэр столицы Сергей Собянин.

«И в Москве, и в Нью-Йорке создан коллективный иммунитет примерно у 60% населения», — сказал Собянин (цитата по «РИА Новости»).

При этом еще 14 июля, когда власти Москвы подвели итоги очередного этапа проводимого в столице ИФА-тестирования на наличие антител к COVID-19, сообщалось, что эти антитела выявлены только у 21,7% прошедших проверку.

В интервью «Комсомольской правде» 16 июля Собянин также говорил о наличии антител к COVID-19 у примерно 20% москвичей. При этом мэр со ссылкой на неназванных ученых заявил, что реальная доля тех, у кого есть иммунитет к этой болезни, втрое больше.

«Потому что у людей есть еще Т-клеточный иммунитет на уровне рецепторов, которые распознают вирус и начинают с ним бороться. Этот фактор тоже играет роль. То есть у большинства москвичей организм уже знает, что такое коронавирус, и может противостоять ему», — сказал тогда Собянин.