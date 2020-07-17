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Пандемия коронавируса ,  
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Собянин заявил о наличии иммунитета к COVID-19 у 60% москвичей

По словам мэра Москвы, у 60% жителей столицы сформировался коллективный иммунитет к COVID-19. Ранее глава Минздрава Михаил Мурашко говорил, что этого будет достаточно, чтобы прервать распространение болезни
Фото: Григорий Сысоев / РИА Новости
Фото: Григорий Сысоев / РИА Новости

Более чем у половины жителей Москвы уже сформировался коллективный иммунитет к коронавирусной инфекции COVID-19, заявил мэр столицы Сергей Собянин.

«И в Москве, и в Нью-Йорке создан коллективный иммунитет примерно у 60% населения», — сказал Собянин (цитата по «РИА Новости»).

При этом еще 14 июля, когда власти Москвы подвели итоги очередного этапа проводимого в столице ИФА-тестирования на наличие антител к COVID-19, сообщалось, что эти антитела выявлены только у 21,7% прошедших проверку.

В интервью «Комсомольской правде» 16 июля Собянин также говорил о наличии антител к COVID-19 у примерно 20% москвичей. При этом мэр со ссылкой на неназванных ученых заявил, что реальная доля тех, у кого есть иммунитет к этой болезни, втрое больше.

«Потому что у людей есть еще Т-клеточный иммунитет на уровне рецепторов, которые распознают вирус и начинают с ним бороться. Этот фактор тоже играет роль. То есть у большинства москвичей организм уже знает, что такое коронавирус, и может противостоять ему», — сказал тогда Собянин.

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Сергей Собянин

Отвечая на вопрос о возможности второй волны COVID-19 осенью, Собянин выразил надежду на создание к этому времени работающей вакцины, а также на то, что большинство москвичей «останутся защищенными от коронавируса собственным иммунитетом». В то же время мэр Москвы признал, что риск второй волны есть и, более того, он растет в связи с тем, что вызывающий COVID-19 вирус мутирует, а приобретенный москвичами иммунитет «может, что называется, выветриться к октябрю—ноябрю».

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«Не у всех, но у некоторых. Хотя говорят, что он должен держаться год, полтора или два. Ученые считают, что у какой-то группы населения он совсем кратковременный. То есть часть жителей рискует заболеть», — предупредил Собянин, выразив надежду на то, что «жесткой вспышки» все же удастся избежать.

Ранее наличие иммунитета у примерно 60% населения называлось условием прекращения эпидемии COVID-19. В частности, о том, что это гарантированно прервет цепочку распространения COVID-19, в середине июня говорил глава Минздрава России Михаил Мурашко.

«Популяционный иммунитет свыше 45%, а лучше, чтобы это приближалось к 50–60%, уже гарантирует прерывание цепочки», — сказал тогда Мурашко.

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За последние сутки в Москве выявлено 575 новых случаев заражения COVID-19.

Автор: Евгений Калюков
Теги: Сергей Собянин, коронавирус, Москва
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