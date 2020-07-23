Премьер Греции позвонил Путину обсудить превращение Святой Софии в мечеть

Президент России Владимир Путин провел телефонные переговоры с премьер-министром Греции Кириакосом Мицотакисом, сообщает пресс-служба Кремля. Отмечается, что беседа состоялась по инициативе греческой стороны.

Лидеры отдельно обсудили ситуацию с собором Святой Софии в Стамбуле, который указом президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана сменил свой нейтральный статус и был превращен в мечеть.

Путин и Мицотакис подчеркнули, что собор имеет исключительное культурное, историческое и духовное значение. Лидеры согласились, что Айя-София должна быть сохранена «в качестве общечеловеческого достояния, символа мира и согласия».

Кроме того, стороны обсудили экономическое, промышленное, научно-техническое сотрудничество, конфликт в Ливии и запланированный на 2021-й перекрестный Год истории.