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Политика ,  
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Премьер Греции позвонил Путину обсудить превращение Святой Софии в мечеть

Президент России Владимир Путин провел телефонные переговоры с премьер-министром Греции Кириакосом Мицотакисом, сообщает пресс-служба Кремля. Отмечается, что беседа состоялась по инициативе греческой стороны.

Лидеры отдельно обсудили ситуацию с собором Святой Софии в Стамбуле, который указом президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана сменил свой нейтральный статус и был превращен в мечеть.

Путин и Мицотакис подчеркнули, что собор имеет исключительное культурное, историческое и духовное значение. Лидеры согласились, что Айя-София должна быть сохранена «в качестве общечеловеческого достояния, символа мира и согласия».

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Фотогалерея 

Кроме того, стороны обсудили экономическое, промышленное, научно-техническое сотрудничество, конфликт в Ливии и запланированный на 2021-й перекрестный Год истории.

Собор Святой Софии построили в Константинополе в VI веке. На протяжении почти 900 лет он был главным христианским храмом на Востоке. Собор превратили в мечеть после захвата Византии турками в XV веке. После создания Турецкой Республики в 1934 году здание стало музеем с сохранением и христианских, и мусульманских элементов убранства. Объект входит в число памятников всемирного наследия ЮНЕСКО.

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Политика
Собор Святой Софии

В Греции смену статуса собора назвали провокацией. Решением Эрдогана были разочарованы и в Вашингтоне. В РПЦ заявили, что возвращение храму Святой Софии статус мечети является «пощечиной всему христианскому миру».

В ходе телефонных переговоров Путина и Эрдогана российский президент обратил внимание на общественный резонанс, вызванный сменой статуса собора. Сам турецкий лидер обещал, что храм Святой Софии будет открыт для посещения, а все христианские святыни будут сохранены.

Теги: Россия, Греция, Владимир Путин, переговоры
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