Путин обратил внимание Эрдогана на резонанс из-за Святой Софии

Владимир Путин (Фото: Алексей Никольский / Sputnik / AP)

Президент России Владимир Путин в ходе телефонного разговора обратил внимание лидера Турции Реджепа Тайипа Эрдогана на «значительный общественный резонанс», который вызвало в России решение турецких властей превратить в мечеть собор Святой Софии в Стамбуле. Об этом говорится на сайте Кремля.

«Президент Турции дал соответствующие пояснения», — уточняется в сообщении. Эрдоган указал, что доступ в Святую Софию будет открыт для всех желающих, включая иностранцев. Турецкий лидер также обещал обеспечить сохранность «христианских святынь».

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