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МИД Греции назвал провокацией превращение собора Святой Софии в мечеть

МИД Греции счел провокацией преобразование собора Святой Софии в мечеть, а в РПЦ выразили сожаление, что Турция не услышала патриарха Кирилла, который ранее назвал смену статуса храма угрозой всей «христианской цивилизации»
Фото: Emrah Gurel / AP
Фото: Emrah Gurel / AP

Министр иностранных дел Греции Никос Дендиас назвал провокацией решение турецких властей превратить собор Святой Софии из музея в мечеть. Об этом он заявил в своем Twitter.

Собор Святой Софии, или Айя-София, был православным храмом, который впоследствии и стал мечетью и затем был преобразован в музей. 10 июля власти Турции вернули собору статус мечети.

«Я проинформировал моих коллег о провокации, которой для мирового культурного наследия, а также для ЮНЕСКО является решение об аннулировании постановления Кемаля Ататюрка 1934 года о защите собора Святой Софии путем его преобразования в музей», — написал Дендиас.

Негативно отреагировали на превращение музея в мечеть и в Минкультуры Греции. Глава ведомства Лина Мендони назвала действия турецких властей «открытым вызовом всему цивилизованному миру». «Сегодняшнее решение, результат политической воли президента Эрдогана, является открытым вызовом всему цивилизованному миру, который признает уникальную ценность и универсальность памятника», — заявила она.

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Cобор Святой Софии

В то же время Мендони отметила, что «никто не пытается вмешиваться во внутренние дела Турции». «Однако собор Святой Софии, расположенный на ее территории в Стамбуле, является памятником всего человечества, независимо от религиозных убеждений. Национализм, проявленный президентом Эрдоганом, — неправильный советник, отбросивший свою страну на шесть веков назад», — сказала министр.

Смену статуса собора прокомментировали и в Русской православной церкви. Еще до того, как произошло преобразование музея в мечеть, глава РПЦ патриарх Кирилл назвал его угрозой для всей «христианской цивилизации» и заявил, что оно «отзовется глубокой болью в русском народе».

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<p>Собор Святой Софии, Стамбул</p>

«В своем заявлении святейший патриарх Кирилл сказал, что «долг всякого цивилизованного государства — сохранять равновесие: примирять противоречия в обществе, а не обострять их, способствовать объединению людей, а не разделению. Очень жаль, что эти слова не были услышаны», — сказал глава синодального отдела по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ Владимир Легойда (цитата по «РИА Новости»). Он добавил, что такие «тонкие и глубинные вопросы», как межрелигиозный мир и согласие, не терпят «непродуманных и сугубо политических решений».

Православный собор Святой Софии был возведен в VI веке. В 1453 году Константинополь и собор захватили османы и в том же году его превратили в мечеть. В 1934 году турецкие власти решили сменить статус собора и сделать его музеем: соответствующий декрет правительства утвердил первый президент страны Мустафа Кемаль Ататюрк. В 1985 году храм включили в список Всемирного наследия ЮНЕСКО.

Указ о превращении собора Святой Софии в мечеть президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган подписал 10 июля. Против смены статуса храма до этого выступили власти США и Франции, а в ЮНЕСКО заявили, что вопрос требует международных консультаций. В то же время Анкара вопрос о статусе музея считает внутренним делом страны.

Автор: Виктория Полякова
Теги: собор Святой Софии, Греция, РПЦ
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