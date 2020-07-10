МИД Греции назвал провокацией превращение собора Святой Софии в мечеть

МИД Греции счел провокацией преобразование собора Святой Софии в мечеть, а в РПЦ выразили сожаление, что Турция не услышала патриарха Кирилла, который ранее назвал смену статуса храма угрозой всей «христианской цивилизации»

Фото: Emrah Gurel / AP

Министр иностранных дел Греции Никос Дендиас назвал провокацией решение турецких властей превратить собор Святой Софии из музея в мечеть. Об этом он заявил в своем Twitter.

Собор Святой Софии, или Айя-София, был православным храмом, который впоследствии и стал мечетью и затем был преобразован в музей. 10 июля власти Турции вернули собору статус мечети.

«Я проинформировал моих коллег о провокации, которой для мирового культурного наследия, а также для ЮНЕСКО является решение об аннулировании постановления Кемаля Ататюрка 1934 года о защите собора Святой Софии путем его преобразования в музей», — написал Дендиас.

Негативно отреагировали на превращение музея в мечеть и в Минкультуры Греции. Глава ведомства Лина Мендони назвала действия турецких властей «открытым вызовом всему цивилизованному миру». «Сегодняшнее решение, результат политической воли президента Эрдогана, является открытым вызовом всему цивилизованному миру, который признает уникальную ценность и универсальность памятника», — заявила она.