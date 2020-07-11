Госдеп выразил сожаление из-за смены статуса собора Святой Софии

США разочарованы решением Анкары о смене статуса собора Святой Софии в Стамбуле с музея на мечеть. Об этом сообщила руководитель пресс-службы Госдепартамента США Морган Ортэгус, передает Reuters.

«Мы разочарованы решением правительства Турции изменить статус собора Святой Софии», — отметила Ортэгус, подчеркнув, что здание включено в число памятников всемирного наследия ЮНЕСКО.

В Госдепе выразили надежду на то, что турецкое правительство озвучит свои планы относительно дальнейшего управления собором для обеспечения того, чтобы он оставался без препятствий доступен для всех, отметила Ортэгус.

10 июля госсовет Турции вернул собору Святой Софии статус мечети, отменив решение правительства страны от 1934 года, по которому мечеть в соборе Святой Софии была превращена в музей.