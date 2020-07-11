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Госдеп выразил сожаление из-за смены статуса собора Святой Софии

США разочарованы решением Анкары о смене статуса собора Святой Софии в Стамбуле с музея на мечеть. Об этом сообщила руководитель пресс-службы Госдепартамента США Морган Ортэгус, передает Reuters.

«Мы разочарованы решением правительства Турции изменить статус собора Святой Софии», — отметила Ортэгус, подчеркнув, что здание включено в число памятников всемирного наследия ЮНЕСКО.

В Госдепе выразили надежду на то, что турецкое правительство озвучит свои планы относительно дальнейшего управления собором для обеспечения того, чтобы он оставался без препятствий доступен для всех, отметила Ортэгус.

История Святой Софии — от храма Юстиниана до мечети Эрдогана. Фотогалерея
Фотогалерея 

10 июля госсовет Турции вернул собору Святой Софии статус мечети, отменив решение правительства страны от 1934 года, по которому мечеть в соборе Святой Софии была превращена в музей.

Впоследствии президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган подписал указ о смене статуса собора. Согласно решению турецкого президента, объект передается в собственность Управления по религиозным делам страны.

По словам Эрдогана, богослужения для мусульман в соборе начнутся 24 июля. Вход в собор станет бесплатным. До этого билет в храм стоил 100 лир (около 1 тыс. руб.)

Министр иностранных дел Греции Греции Никос Дендиас назвал провокацией решение турецких властей.

Сожаление о перемене статуса собора также выразила Русская православная церковь. По словам Патриарха Московского и всея Руси Кирилла, данное решение не направлено на примирение существующих противоречий, но, напротив, может привести к еще большим разделениям.

Кремль напомнил об исторической ценности собора Святой Софии в Стамбуле
Политика
<p>Собор Святой Софии, Стамбул</p>

Собор Святой Софии был возведен в Константинополе в VI веке и на протяжении нескольких тысячелетий являлся самым крупным христианским храмом в мире. После падения Византийской империи и захвата турками Константинополя его превратили в мечеть. В 1934 году основатель современной Турции Ататюрк распорядился переделать храм в музей, собор был включен в список Всемирного наследия ЮНЕСКО.

Теги: Госдепартамент США, собор Святой Софии, мечеть
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