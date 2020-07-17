Песков назвал плюсы для туристов после смены статуса собора Святой Софии

Собор Святой Софии (Фото: Murad Sezer / Reuters)

Российские туристы выиграют от превращения собора Святой Софии в Турции в мечеть. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в интервью радиостанции «Авторадио».

«В Айя-Софию были достаточно дорогие билеты, а теперь билетов не будет, вход будет бесплатным», — пояснил он.

Песков выразил надежду, что Стамбул будет учитывать статус собора как объекта всемирного наследия ЮНЕСКО и будет помнить о его сакральном значении для христиан, и в частности для православных.

Он отметил, что российские туристы должны иметь возможность прийти в Айя-Софию, и напомнил о разъяснении Турции, что все желающие смогут посетить собор.