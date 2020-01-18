Небензя назвал решение стран ЕС по Ирану «очень неудачным»

Механизм разрешения споров с Ираном по ядерной сделке, который запустили 14 января Франция, Германия и Великобритания, является «очень неудачным решением». Об этом заявил постпред России в ООН Василий Небензя, пишет «РИА Новости».

«Это очень опасный шаг, который может привести к неконтролируемому процессу развала [ядерного] соглашения», — сказал Небензя.

Он отметил, что Россия «посылала» странам ЕС сигналы об опасности подобного решения еще до его принятия, а сейчас заявляет об этом европейским партнерам прямо.

Во вторник европейские страны-участники Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) по иранской ядерной программе — Германия, Франция и Великобритания — заявили, что Иран не выполняет положения ядерной сделки. Поэтому они запускают механизм разрешения споров, предусмотренный статьей 36 договора.