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Политика ,  
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Небензя назвал решение стран ЕС по Ирану «очень неудачным»

Механизм разрешения споров с Ираном по ядерной сделке, который запустили 14 января Франция, Германия и Великобритания, является «очень неудачным решением». Об этом заявил постпред России в ООН Василий Небензя, пишет «РИА Новости».

«Это очень опасный шаг, который может привести к неконтролируемому процессу развала [ядерного] соглашения», — сказал Небензя.

Он отметил, что Россия «посылала» странам ЕС сигналы об опасности подобного решения еще до его принятия, а сейчас заявляет об этом европейским партнерам прямо.

Во вторник европейские страны-участники Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) по иранской ядерной программе — Германия, Франция и Великобритания — заявили, что Иран не выполняет положения ядерной сделки. Поэтому они запускают механизм разрешения споров, предусмотренный статьей 36 договора.

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Теперь вопрос о несоблюдении Ираном условий ядерного соглашения будет вынесен на обсуждение совместной комиссии, куда кроме «евротройки» и Ирана входят также Россия и Китай.

В Тегеране на заявление стран ЕС ответили, что оно не добавляет ничего нового к текущей ситуации. В МИД страны напомнили, что СВПД первыми нарушили США, которые вышли из соглашения.

У Министерства иностранных дел России заявление Франции, Германии и Великобритании вызвало глубокое разочарование и серьезную озабоченность. Москва назвала это решение «непродуманными действиями», которые могут привести к новому обострению ситуации вокруг СВПД и привести к невозможности возродить ядерную сделку.

Теги: СВПД, Василий Небензя, ЕС, Иран
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