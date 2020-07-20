Песков исключил вакцинацию Путина до сертификации препарата

Дмитрий Песков (Фото: Григорий Дукор / Reuters)

Президент России Владимир Путин не проходил вакцинацию от коронавируса, поскольку препарат еще не сертифицирован. Об этом заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, передает корреспондент РБК.

«Все-таки главе государства несертифицированную вакцину не совсем хорошо употреблять», — отметил он.

На вопрос журналистов, предлагали ли ему самому сделать вакцину, Песков ответил, что ему не очень нужна вакцинация, поскольку он переболел COVID-19. Пресс-секретарь также заявил, что ему неизвестно, участвовал ли кто-то из администрации президента в апробировании вакцины.

В то же время он сказал, что слышал о том, что глава РФПИ Кирилл Дмитриев уже сделал себе прививку.