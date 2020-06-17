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Пандемия коронавируса ,  
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Медики сообщили о порядке испытаний российской вакцины от COVID-19

Первые из добровольцев будут вакцинированы уже 18–19 июня, перед началом испытаний они в течение двух недель находились на обсервации
Фото: Егор Алеев / ТАСС
Фото: Егор Алеев / ТАСС

В среду, 17 июня, в Москве стартовали клинические испытания двух форм вакцины против коронавирусной инфекции COVID-19, разработанной Национальным исследовательским центром эпидемиологии и микробиологии имени Н.Ф.Гамалеи (НИЦЭМ), сообщил Минздрав. В ведомстве пояснили, что в военном госпитале имени Бурденко будет испытываться жидкая вакцина, предназначенная для внутримышечного введения, а в Сеченовском университете — вакцина в виде порошка, из которого раствор для введения в мышцу будут готовить на месте. В каждом случае в испытаниях примут участие по 38 добровольцев.

«Проведена уже большая работа: две недели в пансионате Звенигорода на обсервации находятся добровольцы, которые на это время были полностью изолированы от контактов с миром, чтобы избежать возможности заражения. Двухнедельная обсервация связана с двухнедельным сроком инкубации коронавируса. В случае если при первичном скрининге у добровольца не было выявлено заболевания, то в течение этого срока оно будет обнаружено», — рассказал РБК директор Института трансляционной медицины и биотехнологии Сеченовского университета Вадим Тарасов.

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Фото: astrazeneca / Instagram

В Минздраве пояснили, что каждый из добровольцев был проинформирован о возможной пользе, рисках и неудобствах, сопряженных с участием в исследовании, и подписал специальный документ о своем согласии, был застрахован и прошел проверку на наличие хронических заболеваний, ВИЧ-инфекции, гепатитов и COVID-19.

«Первые из добровольцев будут вакцинированы уже 18–19 июня. После вакцинации всех добровольцев ждет пребывание в изоляции в условиях стационара в течение 28 дней», — говорится в сообщении Минздрава.

В ведомстве заверили, что врачи будут контролировать состояние здоровья участников исследования в течение всех испытаний, а также на протяжении шести месяцев после их завершения. Это необходимо в том числе для оценки иммуногенности вакцины и формирования иммунного ответа.

Тарасов отметил, что вакцина будет использоваться для здоровых людей всех возрастов, однако конкретные рекомендации по ее применению будут вынесены позднее. «У нас пока нет данных, в каких случаях при заражении вырабатывается иммунитет к коронавирусу. Но если происходят случаи повторного заражения или неправильной постановки диагноза, конечно, вакцина поможет», — уточнил он.

По словам Тарасова, введение вакцины в массовое производство ожидается не раньше конца года. «Если в августе, как планируется, будут получены результаты исследования, то процесс массового производства займет несколько месяцев», — сказал ученый.

13 июня вице-премьер Татьяна Голикова рассказала, что промышленное производство вакцины от коронавируса планируется начать в сентябре, препарат будет выпускать Национальный исследовательский центр эпидемиологии и микробиологии им. Н.Ф. Гамалеи Минздрава России (НИЦЭМ). По ее словам, вакцина может пройти государственную регистрацию в августе, до этого времени завершатся клинические испытания.

По ее словам, в 2020 году ожидается появление вакцин от трех государственных учреждений — Центра им. Н.Ф. Гамалеи, «Вектора» и Института вакцин и сывороток ФМБА.

Авторы: Евгений Калюков, Майя Бобенко
Теги: Минздрав, коронавирус, вакцина
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