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Добровольцам Минобороны ввели второй компонент вакцины от COVID-19

Фото: Минобороны РФ / ТАСС
Фото: Минобороны РФ / ТАСС

Двадцати добровольцам, которые участвуют в испытаниях вакцины от коронавируса в филиале Главного военного клинического госпиталя им. Н.Н. Бурденко, ввели второй компонент препарата. Об этом РБК сообщили в Минобороны России.

Испытания этой вакцины Минобороны проводит совместно с Национальным исследовательским центром эпидемиологии и микробиологии им. Н.Ф. Гамалеи.

Второй компонент вакцины ввели добровольцам на двадцать первые сутки после вакцинации первым компонентом. Это вакцинация по так называемой бустерной схеме, когда добровольцам двукратно вводят один и тот же ген на разных носителях.

Бустерная вацинация «закрепляет и усиливает протективный иммунитет, увеличивая продолжительность его действия», пояснили в Минобороны. В ведомстве также подчеркнули, что испытания вакцины проводятся «без каких-либо попыток сокращения сроков исследования», в соответствии с научной методологией и российскими законами.

Добровольцы после вакцинации чувствуют себя хорошо и находятся под непрерывным наблюдением медработников.

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Фото: Минобороны РФ

Ранее добровольцев разделили на две группы. Первая группа, состоящая из 18 человек, завершает свое участие в клинических исследованиях через два дня. На этих добровольцах оценивалась безопасность вакцины. В Минобороны заявили, что их состояние здоровья оценивается как хорошее, а полученные в ходе испытаний данные «позволяют с уверенностью говорить о безопасности и хорошей переносимости вакцины».

Испытания вакцины, разработанной Национальным исследовательским центром эпидемиологии и микробиологии им. Н.Ф. Гамалеи, начались 17 июня в двух местах — в военном госпитале им. Н.Н. Бурденко и в Сеченовском университете. По данным Минздрава, в госпитале испытывают жидкую вакцину, предназначенную для внутримышечного введения, а в университете — вакцину в виде порошка.

Испытания в Сеченовском университете завершились 12 июля. Директор Института трансляционной медицины и биотехнологий Вадим Тарасов сообщил, что испытания подтвердили безопасность разработанной вакцины для здоровья.

Теги: Минобороны, вакцина, коронавирус
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