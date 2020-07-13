Добровольцам Минобороны ввели второй компонент вакцины от COVID-19

Фото: Минобороны РФ / ТАСС

Двадцати добровольцам, которые участвуют в испытаниях вакцины от коронавируса в филиале Главного военного клинического госпиталя им. Н.Н. Бурденко, ввели второй компонент препарата. Об этом РБК сообщили в Минобороны России.

Испытания этой вакцины Минобороны проводит совместно с Национальным исследовательским центром эпидемиологии и микробиологии им. Н.Ф. Гамалеи.

Второй компонент вакцины ввели добровольцам на двадцать первые сутки после вакцинации первым компонентом. Это вакцинация по так называемой бустерной схеме, когда добровольцам двукратно вводят один и тот же ген на разных носителях.

Бустерная вацинация «закрепляет и усиливает протективный иммунитет, увеличивая продолжительность его действия», пояснили в Минобороны. В ведомстве также подчеркнули, что испытания вакцины проводятся «без каких-либо попыток сокращения сроков исследования», в соответствии с научной методологией и российскими законами.

Добровольцы после вакцинации чувствуют себя хорошо и находятся под непрерывным наблюдением медработников.