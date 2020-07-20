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Минобороны завершило испытания вакцины от COVID-19 на добровольцах

У волонтеров выявили необходимые антитела к коронавирусу, также исследования показали, что человек хорошо переносит компоненты препарата, сообщили в министерстве
Фото: Минобороны России / ТАСС
Фото: Минобороны России / ТАСС

В понедельник, 20 июля, из военного госпиталя имени Бурденко будет выписана последняя группа добровольцев, участвовавших в клинических испытаниях вакцины от коронавируса, сообщил начальник 48 ЦНИИ войск РХБ защиты Вооруженных Сил РФ член-корреспондент Российской академии наук, доктор биологических наук, профессор, полковник медицинской службы Сергей Борисевич в интервью газете «Красная звезда».

В составе группы было 20 человек. Им вводили вакцину, совместно разработанную Министерством обороны и Национальным исследовательским центром эпидемиологии и микробиологии имени Н.Ф.Гамалеи.

«Ученым еще предстоит огромный пласт аналитической работы, составление итоговых отчетов, представление результатов, государственная регистрация вакцинного препарата. Но уже сейчас имеющиеся данные анализов подтверждают, что в результате вакцинации у добровольцев выявлены необходимые антитела к коронавирусу, а компоненты вакцины безопасны и хорошо переносимы человеком», — подвел итоги клинических испытаний Борисевич.

Минобороны показало видео с испытателями вакцины от коронавируса
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Он также сообщил, что антитела, дающие организму иммунитет к коронавирусу, сохранятся после введения вакцины надолго. «Возможности платформы, на которой до этого были разработаны две вакцины против лихорадки Эбола и вакцина против Ближневосточного респираторного синдрома, позволят длительно поддерживать защитный титр, вырабатываемый после иммунизации», — сказал Борисевич.

В ходе исследований была использована методология количественной оценки возбудителя, которая была разработана в 48 ЦНИИ, уточнил начальник института. Также медики использовали лабораторную модель, которая позволила воспроизвести протекание заболевания для оценки защитной эффективности лекарств.

Добровольцам Минобороны ввели второй компонент вакцины от COVID-19
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Фото: Минобороны РФ / ТАСС

Клинические испытания на добровольцах в госпитале имени Бурденко начались 18 июня. Первая группа, которой ввели вакцину, состояла из 18 человек. Второй группе ввели препарат через несколько дней, после того, как результаты первых клинических испытаний позволили продолжить исследования.

В конце июня добровлльцы сообщали, что чувствуют себя хорошо, никаких побочных явлений или осложнений выявлено не было.

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Случаев за сутки
Источник: Федеральный и региональные оперштабы по борьбе с вирусом
Данные по России i

Автор: Мария Лисицына
Теги: коронавирус, вакцина, Минобороны
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