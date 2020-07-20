Минобороны завершило испытания вакцины от COVID-19 на добровольцах

У волонтеров выявили необходимые антитела к коронавирусу, также исследования показали, что человек хорошо переносит компоненты препарата, сообщили в министерстве

Фото: Минобороны России / ТАСС

В понедельник, 20 июля, из военного госпиталя имени Бурденко будет выписана последняя группа добровольцев, участвовавших в клинических испытаниях вакцины от коронавируса, сообщил начальник 48 ЦНИИ войск РХБ защиты Вооруженных Сил РФ член-корреспондент Российской академии наук, доктор биологических наук, профессор, полковник медицинской службы Сергей Борисевич в интервью газете «Красная звезда».

В составе группы было 20 человек. Им вводили вакцину, совместно разработанную Министерством обороны и Национальным исследовательским центром эпидемиологии и микробиологии имени Н.Ф.Гамалеи.

«Ученым еще предстоит огромный пласт аналитической работы, составление итоговых отчетов, представление результатов, государственная регистрация вакцинного препарата. Но уже сейчас имеющиеся данные анализов подтверждают, что в результате вакцинации у добровольцев выявлены необходимые антитела к коронавирусу, а компоненты вакцины безопасны и хорошо переносимы человеком», — подвел итоги клинических испытаний Борисевич.

Он также сообщил, что антитела, дающие организму иммунитет к коронавирусу, сохранятся после введения вакцины надолго. «Возможности платформы, на которой до этого были разработаны две вакцины против лихорадки Эбола и вакцина против Ближневосточного респираторного синдрома, позволят длительно поддерживать защитный титр, вырабатываемый после иммунизации», — сказал Борисевич.