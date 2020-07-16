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Дело Ивана Сафронова ,  
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Мосгорсуд оставил в силе арест журналиста Сафронова

Апелляционная инстанция оставила в силе решение об аресте советника главы «Роскосмоса» Ивана Сафронова по делу о госизмене. Поручительства и характеристики за Сафронова подписали несколько десятков журналистов и медиаменеджеров
Иван Сафронов
Иван Сафронов (Фото: Валерий Шарифулин / ТАСС)

Мосгорсуд утвердил решение об аресте спецкора «Коммерсанта» и «Ведомостей», советника главы «Роскосмоса» Ивана Сафронова по делу о госизмене (ст. 275 УК), передает корреспондент РБК.

Суд отклонил ходатайство защиты Сафронова о проведении открытого судебного заседания, жалобу на арест рассматривали в закрытом режиме из-за того, что в материалах дела, предложенных суду, есть ссылки на секретные данные. Защита просила отпустить Сафронова под личное поручительство десятков российских журналистов и медиаменеджеров, рассказал журналистам после заседания адвокат Иван Павлов. Сам он лично не участвует в заседании суда и следственных действиях, чтобы избежать подписки о неразглашении данных следствия и иметь возможность информировать СМИ о ходе дела.

По словам Павлова, в бокс Сафронова завели в наручниках, которые с него сняли только после распоряжения судьи.

Защита ходатайствовала о приобщении к материалам апелляции характеристик и личных поручительств за журналиста. А следователь Александр Чабан заявил ходатайство о приобщении к материалам апелляции новых оперативных документов о Сафронове — тех, которые не представлялись в суд первой инстанции. Это не предусмотрено процессуальным законодательством, но таким образом следователь может попытаться «спасти свое положение», сказал адвокат.

Главреды российских СМИ поручились за Ивана Сафронова
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Иван Сафронов

В деле есть сообщение Службы внешней разведки (СВР), подписанное сотрудником ведомства. В нем говорится, что лицо, которому Сафронов якобы передал секретные данные, связано с чешскими спецслужбами, сказал Павлов.

В следственной группе по делу Сафронова около десяти человек, сообщил журналистам Павлов. По его словам, руководит ею подполковник ФСБ Александр Чабан, известный в частности по делу о госизмене 76-летнего ученого из ЦНИИмаш Виктора Кудрявцева. Кудрявцев, у которого диагностировали онкологическое заболевание, сейчас находится под подпиской о невыезде. Его здоровье «в критическом состоянии», сказал Павлов. На прошлой неделе следователь Чабан попытался возобновить следственные действия по его делу и постановил провести медосвидетельствование Кудрявцева, чтобы доказать, что ученый может приезжать в СУ ФСБ и участвовать в многочасовых допросах. Но даже приглашенные ФСБ медики отказались дать такую справку, рассказал Павлов.

Возле Мосгорсуда в четверг собрались коллеги и друзья Сафронова.

Поддержать Сафронова пришел политик Дмитрий Гудков. «Я в этой дискуссии на стороне Сафронова, для меня он журналист. Бывших журналистов не бывает. Очевидно, что это наезд в целом на профессию, поэтому мы должны делать все, чтобы защитить и Сафронова, и профессию», — сказал оппозиционер.

Задержания на акции в поддержку журналиста Ивана Сафронова. Фоторепортаж
Фотогалерея 

Сафронов был задержан 7 июля. Следствие ФСБ считает, что он в 2012 году был завербован чешскими спецслужбами, а в 2017-м по их заданию передал одному из агентов чешской разведки секретные сведения о военно-техническом сотрудничестве России с одной из ближневосточных африканских стран. В ФСБ считают, что Сафронов действовал «из корыстного мотива», но сведений о передаче каких-либо денежных средств в документах, с которыми удалось ознакомиться защите, нет, говорил Павлов. В материалах также нет имени его контакта из чешских спецслужб и конкретного способа передачи информации: сказано лишь, что Сафронов сделал это через интернет, использовав программу шифрования VeraCrypt.

Сафронов в 2010–2019 годах работал в «Коммерсанте», затем несколько месяцев в «Ведомостях», а советником Дмитрия Рогозина стал в мае 2020 года. События дела, таким образом, относятся к периоду, когда Сафронов был журналистом, при этом следствие настаивает, что его преследование не связано с его деятельностью в этом качестве. Ранее вопросы со стороны ФСБ и Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству (ФСВТС) вызывала по крайней мере одна заметка Сафронова — о поставках истребителей СУ-35 в Египет, сейчас она удалена с сайта «Коммерсанта».

Автор: Маргарита Алехина
При участии: Виктория Полякова
Теги: Иван Сафронов, госизмена, ФСБ, Мосгорсуд
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