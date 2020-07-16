Мосгорсуд оставил в силе арест журналиста Сафронова

Апелляционная инстанция оставила в силе решение об аресте советника главы «Роскосмоса» Ивана Сафронова по делу о госизмене. Поручительства и характеристики за Сафронова подписали несколько десятков журналистов и медиаменеджеров

Иван Сафронов (Фото: Валерий Шарифулин / ТАСС)

Мосгорсуд утвердил решение об аресте спецкора «Коммерсанта» и «Ведомостей», советника главы «Роскосмоса» Ивана Сафронова по делу о госизмене (ст. 275 УК), передает корреспондент РБК.

Суд отклонил ходатайство защиты Сафронова о проведении открытого судебного заседания, жалобу на арест рассматривали в закрытом режиме из-за того, что в материалах дела, предложенных суду, есть ссылки на секретные данные. Защита просила отпустить Сафронова под личное поручительство десятков российских журналистов и медиаменеджеров, рассказал журналистам после заседания адвокат Иван Павлов. Сам он лично не участвует в заседании суда и следственных действиях, чтобы избежать подписки о неразглашении данных следствия и иметь возможность информировать СМИ о ходе дела.

По словам Павлова, в бокс Сафронова завели в наручниках, которые с него сняли только после распоряжения судьи.

Защита ходатайствовала о приобщении к материалам апелляции характеристик и личных поручительств за журналиста. А следователь Александр Чабан заявил ходатайство о приобщении к материалам апелляции новых оперативных документов о Сафронове — тех, которые не представлялись в суд первой инстанции. Это не предусмотрено процессуальным законодательством, но таким образом следователь может попытаться «спасти свое положение», сказал адвокат.