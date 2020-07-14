Правозащитники рассказали о заказанных Сафроновым в камеру 60 книгах

Арестованный советник главы «Роскосмоса» Иван Сафронов попросил принести ему в камеру 60 книг художественной классической литературы, рассказала РБК член московской Общественной наблюдательной комиссии Ева Меркачева.

Она добавила, что Сафронов доволен питанием, он носит обычную одежду вместо «тюремной робы». В камере он сидит один, добавила Меркачева.

Сафронов, который до перехода в «Роскосмос» был корреспондентом изданий «Коммерсантъ» и «Ведомости», был задержан ФСБ 7 июля. Лефортовский суд Москвы постановил взять его под стражу до 6 сентября. Заседание проходило в закрытом режиме.

В ФСБ заявили, что Сафронова подозревают в работе на одну из спецслужб НАТО. «Сафронов, выполняя задания одной из спецслужб НАТО, собирал и передавал ее представителю составляющие государственную тайну сведения о военно-техническом сотрудничестве, обороне и безопасности РФ», — говорится в сообщении спецслужбы. Как пояснила позже защита, Сафронова подозревают в передаче сведений Чехии, а конечным получателем информации следствие считает США.