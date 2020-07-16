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Дело Ивана Сафронова ,  
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Защите Сафронова впервые показали составляющие гостайну материалы

Иван Сафронов
Иван Сафронов (Фото: Андрей Любимов / РБК)

Следователи ФСБ приобщили к материалам апелляции по уголовному делу о госизмене журналиста и советника главы «Роскосмоса» Ивана Сафронова сведения, составляющие гостайну. Об этом РБК сообщил адвокат Сафронова Иван Павлов.

Юрист отметил, что это оперативные документы о предполагаемом сотрудничестве Сафронова с иностранной спецслужбой. На суде первой инстанции они не были представлены. Павлов пояснил, что таким образом следствие может попытаться спасти свое положение.

Ранее 16 июля Мосгорсуд удалил с заседания одного из адвокатов журналиста Даниила Никифорова, поскольку тот отказался дать подписку о неразглашении государственной тайны.

Мосгорсуд оставил в силе арест журналиста Сафронова
Общество
Иван Сафронов

Позже Павлов сообщил, что суд мог запретить защите Сафронова пользоваться средствами связи. Адвокату написали о таком требовании следователей, после чего связь с находящимися в зале суда защитниками оборвалась.

Ивана Сафронова задержали сотрудники ФСБ в Москве утром 7 июля. Его обвинили в государственной измене. Бывший журналист «Коммерсанта» и «Ведомостей» не признал свою вину и считает, что обвинение связано с его журналистской деятельностью, — Сафронов писал о злоупотреблениях при строительстве космодрома «Восточный» и других вызвавших широкий общественный резонанс делах. Суд арестовал его на два месяца. Заседания проходят в закрытом режиме из-за секретных сведений.

Суд удалил из зала адвоката Сафронова из-за отказа от неразглашения
Общество
Иван Сафронов во время рассмотрения апелляционной жалобы&nbsp;в Мосгорсуде

Следствие утверждает, что Сафронов работал на спецслужбу одной из стран НАТО и передавал ей секретные сведения о военно-техническом сотрудничестве, обороне и безопасности России.

Адвокат Павлов сообщил, что следователи обвиняют Сафронова в сотрудничестве с чешской разведкой, которой тот якобы был завербован в 2012 году. По версии следствия, в 2017 году он получил от своих кураторов из иностранной спецслужбы задание и передал им информацию о военном сотрудничестве России и стран Ближнего Востока.

Теги: Иван Сафронов, суд, гостайна
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