Защите Сафронова впервые показали составляющие гостайну материалы

Иван Сафронов (Фото: Андрей Любимов / РБК)

Следователи ФСБ приобщили к материалам апелляции по уголовному делу о госизмене журналиста и советника главы «Роскосмоса» Ивана Сафронова сведения, составляющие гостайну. Об этом РБК сообщил адвокат Сафронова Иван Павлов.

Юрист отметил, что это оперативные документы о предполагаемом сотрудничестве Сафронова с иностранной спецслужбой. На суде первой инстанции они не были представлены. Павлов пояснил, что таким образом следствие может попытаться спасти свое положение.

Ранее 16 июля Мосгорсуд удалил с заседания одного из адвокатов журналиста Даниила Никифорова, поскольку тот отказался дать подписку о неразглашении государственной тайны.

Позже Павлов сообщил, что суд мог запретить защите Сафронова пользоваться средствами связи. Адвокату написали о таком требовании следователей, после чего связь с находящимися в зале суда защитниками оборвалась.