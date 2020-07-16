Суд удалил из зала адвоката Сафронова из-за отказа от неразглашения

Одного из адвокатов Сафронова удалили с заседания. Следствие попросило изучить новые секретные документы, а адвокат отказался от подписки о неразглашении

Иван Сафронов во время рассмотрения апелляционной жалобы в Мосгорсуде (Фото: Андрей Любимов / РБК)

Мосгорсуд удалил с заседания одного из адвокатов журналиста, советника главы «Роскосмоса» Ивана Сафронова, обвиняемого в госизмене, потому что защитник отказался дать подписку о неразглашении государственной тайны. Об этом РБК сообщил адвокат Иван Павлов.

«Даниила Никифорова удалили из судебного заседания, он отказался давать подписку о неразглашении гостайны», — сказал Павлов.

По его словам, удаления Никифорова связано с тем, что следователь попросил изучить на заседании новые секретные документы. Они касаются оперативных сведений о предполагаемом сотрудничестве Сафронова с иностранной спецслужбой, добавил Павлов.

Сотрудники ФСБ задержали Сафронова 7 июля. Его обвиняют в государственной измене. Сам журналист своей вины не признал. Суд арестовал его на два месяца, до 6 сентября. Из-за секретных сведений, содержащихся в деле Сафронова, заседания проходят в закрытом режиме.