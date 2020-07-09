Новый этап снятия ограничений в Москве. Главное

Мэр Москвы Сергей Собянин объявил о дальнейшем снятии ограничений в Москве. Откроются вузы и парки аттракционов, а носить маски на улице будет необязательно. Главные изменения — в материале РБК

Фото: Fabrizio Bensch / Reuters

По словам Сергея Собянина, предыдущее смягчение мер не вызвало подъема заболеваемости, а загруженность больниц по сравнению с пиковым периодом (начало мая) снизилась в несколько раз. Он отметил, что, если ситуация с коронавирусом ухудшится, сроки снятия конкретных мер могут перенести.

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