Новый этап снятия ограничений в Москве. Главное
По словам Сергея Собянина, предыдущее смягчение мер не вызвало подъема заболеваемости, а загруженность больниц по сравнению с пиковым периодом (начало мая) снизилась в несколько раз. Он отметил, что, если ситуация с коронавирусом ухудшится, сроки снятия конкретных мер могут перенести.
федеральный и региональные
оперштабы по борьбе с вирусом
Образование
- С 13 июля к очной работе могут вернуться вузы, но Минобрнауки и администрации учебных заведений будут сами определять, в какой форме, дистанционной или офлайн, принимать экзамены.
- Могут возобновить занятия музыкальные, спортивные, художественные школы и курсы.
- К обычной работе вернутся школы — в них до начала августа будет проводиться ЕГЭ — и колледжи.
- Начало учебного года планируется на 1 сентября.