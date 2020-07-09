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Пандемия коронавируса ,  
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Новый этап снятия ограничений в Москве. Главное

Мэр Москвы Сергей Собянин объявил о дальнейшем снятии ограничений в Москве. Откроются вузы и парки аттракционов, а носить маски на улице будет необязательно. Главные изменения — в материале РБК
Фото: Fabrizio Bensch / Reuters
Фото: Fabrizio Bensch / Reuters

По словам Сергея Собянина, предыдущее смягчение мер не вызвало подъема заболеваемости, а загруженность больниц по сравнению с пиковым периодом (начало мая) снизилась в несколько раз. Он отметил, что, если ситуация с коронавирусом ухудшится, сроки снятия конкретных мер могут перенести.

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Источник: JHU,
федеральный и региональные
оперштабы по борьбе с вирусом
Источник: JHU, федеральный и региональные оперштабы по борьбе с вирусом
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Образование

  • С 13 июля к очной работе могут вернуться вузы, но Минобрнауки и администрации учебных заведений будут сами определять, в какой форме, дистанционной или офлайн, принимать экзамены.
  • Могут возобновить занятия музыкальные, спортивные, художественные школы и курсы.
  • К обычной работе вернутся школы — в них до начала августа будет проводиться ЕГЭ — и колледжи.
  • Начало учебного года планируется на 1 сентября.

Культура, спорт и досуг

  • С 13 июля возобновят работу парки культуры и отдыха, аттракционы и культурные центры. Их заполняемость не должна превышать половины от максимальной.
  • Откроются детские лагеря и развлекательные центры.
  • С 1 августа разрешат открыться театрам, концертным залам и кино, где не более 3 тыс. мест. Залы должны заполняться максимум наполовину.

8 июля руководители нескольких театров, в том числе Большого театра и «Ленкома», заявили РБК, что не готовы открывать двери в начале августа. Среди причин — ограничение на количество зрителей.

  • Заполняемость трибун на спортивных мероприятиях можно будет довести до 50% (до этой даты действует ограничение на уровне 10%).
  • Возобновит работу программа «Московское долголетие», которая включает в себя кружки и секции.

Предприятия

  • С 13 июля с предпринимателей снимут все ограничения, кроме санитарных требований.
  • Руководители предприятий могут сами принять решение, сохранить ли дистанционный формат работы для сотрудников.

Какие ограничения сохранятся

  • Публичные мероприятия и массовые зрелищные и культурно-досуговые мероприятия на открытом воздухе по-прежнему запрещены.
  • В общественных местах (транспорт, медучреждения, магазины и т.д.) необходимо носить маски и перчатки. Обязательный масочный режим на улицах отменят с 13 июля, он станет рекомендательным.
  • Остается требование соблюдать социальную дистанцию.

Накануне о продолжении снятия ограничений объявили в Подмосковье.

Там с 15 июля откроются детские лагеря, летние кинотеатры, аттракционы, пляжи и учреждения соцобслуживания.

С 25 июля планируется открыть заведения общепита.

С 1 августа к работе должны вернуться отели, санатории и все образовательные учреждения.

Автор: Анастасия Антипова
Теги: коронавирус, пандемия, COVID-19, Москва, Сергей Собянин
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