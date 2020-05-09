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Пандемия коронавируса ,  
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Власти Москвы разъяснили правила ношения масок и перчаток

Фото: Максим Блинов / РИА Новости
Фото: Максим Блинов / РИА Новости

Ношение медицинских масок и перчаток в Москве обязательно при поездках в общественном транспорте, визитах в магазины и аптеки, а также на работе. Об этом сообщил «РИА Новости» руководитель главного контрольного управления столицы Евгений Данчиков.

По его словам, за нахождение на улице без средств защиты штрафовать не станут. «Штрафы предусмотрены за отсутствие масок и перчаток в общественном транспорте, при посещении предприятий торговли или на рабочем месте», — сказал Данчиков.

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Фото: Александр Земляниченко / AP

Во всех остальных общественных местах ношение масок и перчаток носит рекомендательный характер. Руководитель Главконтроля заметил, что распространение коронавирусной инфекции в Москве продолжается. «Это хорошая рекомендация, которую я советую поддерживать», — добавил Данчиков.

7 мая мэр Москвы Сергей Собянин подписал указ, разрешающий с 12 мая открыться промышленным предприятиям и строительным объектам. Документ также вводит в столице масочный и перчаточный режим. За появление в транспорте и магазинах без средств защиты грозит штраф от 4 тыс. до 5 тыс. руб.

Заместитель мэра Анастасия Ракова сообщила, что москвичи могут не носить маски и перчатки у себя дома и на рабочем месте.

Теги: Москва, коронавирус, медицинские маски
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