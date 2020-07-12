Собянин описал загрузку дорог после самоизоляции словами «будь здоров»

Фото: Андрей Никеричев / АГН «Москва»

Загруженность дорог Москвы значительно возросла после отмены ограничений из-за коронавируса. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин в интервью программе «Неделя в городе».

Градоначальник связал рост нагрузки на дороги с тем, что многие жители столицы решили пересесть с общественного транспорта на личный.

«Люди чувствуют себя более безопасно на личном транспорте, и загруженность дорог у нас сегодня будь здоров», — сказал Собянин, которого цитирует ТАСС. Кроме того, многие москвичи не уехали отдыхать.

С начала июня в Москву вернулись докарантинные пробки. 1 июня в городе наблюдались шестибалльные пробки, а количество машин на улицах почти достигло докарантинных значений.