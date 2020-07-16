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Пандемия коронавируса ,  
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Вирусологи ответили на сообщения об ошибках тестов на коронавирус

Фото: Андрей Никеричев / АГН «Москва»
Фото: Андрей Никеричев / АГН «Москва»

Тесты на коронавирус могут быть ошибочными, так как не всегда способны определить, активен ли вирус или уже подавлен иммунной системой. Об этом РБК рассказала директор Института здравоохранения ВШЭ Лариса Попович.

«Некоторые тесты недостаточно чувствительны и могут не заметить небольшое количество антител. Иногда все зависит от того, как выстроен процесс тестирования. Если тесты неудачно выбирают антиген, они могут заметить остаточные следы других вирусов», — объяснила Попович.

Так она отреагировала на выводы швейцарского иммунолога Беды Штадлера об отсутствии бессимптомных носителей коронавирусной инфекции. По его мнению, ошибка произошла из-за того, что тесты на коронавирус не способны определить, жив ли вирус до сих пор или уже подавлен иммунной системой, и в итоге может принять за активное заболевание «крошечные разрушенные части вируса».

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Фото: Guillermo Legaria / Getty Images

Попович рассказала, что в России применяются 16 тестов на коронавирус с разной чувствительностью. «Безусловно, у каждого теста есть ограничения на степень его способности обнаруживать вирус и правильно его определять. Иногда бывают ложные результаты, потому что неудачно выбрали кусочек генома. Китайские тесты грешили с этим с самого начала», — сказала ученый.

Попович добавила, что российские тесты не обладают 100-процентной чувствительностью, у них 95–96%. По ее словам, в 4% случаев могут допускаться ошибки. «Само по себе тестирование в любом случае полезно. И если есть симптомы, тесты лучше сдавать несколько раз», — указала она.

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Кандидат медицинских наук, врач-терапевт, советник гендиректора Фонда международного медицинского кластера Ярослав Ашихмин в свою очередь рассказал РБК, что человек имеет две системы иммунитета.

«Мы, говоря о коронавирусе, все время концентрировались на системе иммунитета, основанной на производстве антител, и оценивали процент переболевших людей по антителам», — сказал Ашихмин.

Однако, продолжил он, есть еще клеточный иммунитет, который «срабатывает незаметно» при заражении. Ученый привел следующую аналогию. «Преступника могут скрутить обычные полицейские и не сообщить об этом Федеральной службе безопасности. Вопрос: если этот вирус «скрутили» на улице обычные полицейские, разобрались сами, это инфекция или нет, бессимптомное течение или нет?» — добавил Ашихмин.

Он отметил, что «служба клеточного звена иммунитета» защищает человека от разных вирусов, включая коронавирус. По сути, заболевание, протекающее бессимптомно, означает, что «система клеточного иммунитета смогла справиться» и организму не пришлось задействовать антитела. Однако, по его словам, сделать тесты на работу клеточного иммунитета сложно, так как лишь в Москве найдется «пара лабораторий», которые могут определить, есть ли клеточный иммунитет у тех, у кого нет антител. «Если клеточный иммунитет справился, у человека произошла иммунная реакция при встрече с вирусом, но при этом не развилась инфекция, то это бессимптомное течение», — считает кандидат медицинских наук.

Попова сообщила об иммунитете к коронавирусу у 26% россиян
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Фото: Александр Земляниченко / AP

Почетный профессор и бывший директор Института иммунологии Бернского университета Беда Штадлер считает мифом наличие бессимптомных больных COVID-19, а также говорит, что коронавирус SARS-CoV-2 подобен сезонному вирусу, вызывающему простуду, который мутирует и исчезает летом.

По мнению Штадлера, то, что эпидемиологи не верили в сезонность коронавируса, привело к составлению неверных моделей и прогнозов. Исследование Штадлера в начале июля опубликовал портал Американской академии медицины за продление жизни.

Теги: коронавирус, ученые
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