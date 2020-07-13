Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Проверка контрагентов
Индустрия 4.0Здоровье
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Проверка контрагентов
Здоровье
Индустрия 4.0
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс доллара на 14 июля
USD ЦБ: 70,75 (-0,48) Инвестиции, 12:29
Курс евро на 14 июля
EUR ЦБ: 80,09 (-0,18) Инвестиции, 12:29
МЧС предупредило москвичей о грозе и усилении ветра Общество, 19:19 Следствие по делу Сафронова назвало способ шифрования данных для разведки Общество, 19:01 Louis Vuitton прокомментировал скандал вокруг розыгрыша фирменных сумок Стиль, 18:58 Пандемия коронавируса. Самое актуальное на 13 июля Общество, 18:54 Макрон объявил о облике Нотр-Дама после реконсрукции Недвижимость, 18:53 Кудрин назвал основные риски для стабильности финансовой системы России Финансы, 18:49 Стивен Сигал и внучка Диснея попросили поднять им налоги из-за пандемии Бизнес, 18:47 Хакеры нашли возможность красть криптовалюту с биткоин-кошельков Крипто, 18:46 К тушению пожара на складе в Самаре привлекли вертолет и пожарный поезд Общество, 18:37 Россиянам разрешили судиться с Facebook на родине Технологии и медиа, 18:24 Губернатор Томской области назвал заказными фото с мешками из морга Общество, 18:19 Набиуллина заявила о пространстве для снижения ключевой ставки Финансы, 18:16 Как контакт-центр ежедневно обрабатывает 18 тысяч звонков РБК и #CloudMTS, 18:12 Новый глава легкой атлетики уволился после скандала с World Athletics Спорт, 18:08
Дело Ивана Сафронова ,  
0 

Следствие по делу Сафронова назвало способ шифрования данных для разведки

Иван Сафронов
Иван Сафронов (Фото: Софья Сандурская / АГН «Москва»)

Следствие полагает, что для «сбора и передачи информации» иностранным спецслужбам бывший журналист и советник главы «Роскосмоса» Иван Сафронов использовал средство шифрования Vera Crypt. Об этом сообщил РБК его адвокат Иван Павлов.

«Это достаточно распространенный на рынке продукт, который используется и журналистами, и адвокатами, и правозащитниками для того, чтобы иметь возможность конфиденциального общения», — пояснил Павлов. При этом сам способ передачи данных все еще неизвестен, добавил адвокат.

Еще один защитник Сафронова, Евгений Смирнов, сообщил РБК, что на допросе у следствия фактически не было вопросов к журналисту. По его словам, «такое бывает». «Сафронов чувствует себя отлично, он еще больше уверился в том, что его преследование связано с журналистской деятельностью», — сказал Смирнов. Раскрыть содержание допроса адвокат отказался.

ФСБ предъявила обвинение в госизмене журналисту Сафронову
Общество
Иван Сафронов

Бывшего журналиста «Коммерсанта», советника главы «Роскосмоса» Ивана Сафронова задержали 7 июля, в тот же день Лефортовский суд арестовал его на два месяца, до 6 сентября.

ФСБ подозревает Сафронова в работе на одну из спецслужб НАТО. В ФСБ считают, что Сафронов «собирал и передавал ее представителю составляющие государственную тайну сведения о военно-техническом сотрудничестве, обороне и безопасности России».

Заявление РБК: почему уголовное дело Ивана Сафронова — это очень важно
Общество
Иван Сафронов


Как позднее сообщил адвокат Сафронова Иван Павлов, журналиста подозревают в передаче секретных данных о военном сотрудничестве России со странами Ближнего Востока чешской спецслужбе. При этом конечным получателем этих сведений якобы были спецслужбы США. По версии ФСБ, Сафронов был завербован в 2012 году, а данные передал через интернет в 2017 году. В период предполагаемой вербовки и передачи данных Сафронов работал в «Коммерсанте».

Иван Сафронов с 2010 по 2019 год работал спецкорреспондентом газеты «Коммерсантъ», где занимался темами военного и военно-технического сотрудничества России, а также проблематикой оборонно-промышленного комплекса и космической промышленности. В 2019 году журналист перешел в газету «Ведомости», а в мае текущего года стал советником главы «Роскосмоса».

Теги: Иван Сафронов, госизмена, ФСБ
Материалы по теме
ФСБ предъявила обвинение в госизмене журналисту Сафронову
Общество
Задержания на акции в поддержку журналиста Ивана Сафронова. Фоторепортаж
Общество
У «Лефортово» задержали пришедших поддержать Ивана Сафронова журналистов
Общество
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Instagram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Новости
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2020. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter