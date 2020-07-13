Следствие по делу Сафронова назвало способ шифрования данных для разведки

Иван Сафронов (Фото: Софья Сандурская / АГН «Москва»)

Следствие полагает, что для «сбора и передачи информации» иностранным спецслужбам бывший журналист и советник главы «Роскосмоса» Иван Сафронов использовал средство шифрования Vera Crypt. Об этом сообщил РБК его адвокат Иван Павлов.

«Это достаточно распространенный на рынке продукт, который используется и журналистами, и адвокатами, и правозащитниками для того, чтобы иметь возможность конфиденциального общения», — пояснил Павлов. При этом сам способ передачи данных все еще неизвестен, добавил адвокат.

Еще один защитник Сафронова, Евгений Смирнов, сообщил РБК, что на допросе у следствия фактически не было вопросов к журналисту. По его словам, «такое бывает». «Сафронов чувствует себя отлично, он еще больше уверился в том, что его преследование связано с журналистской деятельностью», — сказал Смирнов. Раскрыть содержание допроса адвокат отказался.

Бывшего журналиста «Коммерсанта», советника главы «Роскосмоса» Ивана Сафронова задержали 7 июля, в тот же день Лефортовский суд арестовал его на два месяца, до 6 сентября.