Владимирский губернатор заявил об отсутствии опасений после дела Фургала

Владимир Сипягин (Фото: Артем Геодакян / ТАСС)

Губернатор Владимирской области, член ЛДПР Владимир Сипягин прокомментировал задержание губернатора Хабаровского края Сергея Фургала по подозрению в организации убийств предпринимателей. Его комментарий поступил РБК.

«Как я оцениваю сам факт. Оцениваю я его так, что только суд скажет, виновен человек или нет. Только у него по закону есть такое право», — сказал Сипягин. Он добавил, что на сегодняшний день неизвестно, дойдет ли дело до суда.

Он отметил, что по статистике в суд может попасть только одно из четырех возбужденных уголовных дел, а остальные «рассыпаются на досудебной стадии».

Сипягин отметил, что не опасается подобного сценария по отношению к себе как «к губернатору не от партии власти». «Жители Владимирской области мне доверили возглавить регион, и я честно и с полной самоотдачей работаю и буду работать весь отведенный мне законом срок», — сказал он.