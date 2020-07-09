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Дело губернатора Фургала ,  
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Владимирский губернатор заявил об отсутствии опасений после дела Фургала

Владимир Сипягин
Владимир Сипягин (Фото: Артем Геодакян / ТАСС)

Губернатор Владимирской области, член ЛДПР Владимир Сипягин прокомментировал задержание губернатора Хабаровского края Сергея Фургала по подозрению в организации убийств предпринимателей. Его комментарий поступил РБК.

«Как я оцениваю сам факт. Оцениваю я его так, что только суд скажет, виновен человек или нет. Только у него по закону есть такое право», — сказал Сипягин. Он добавил, что на сегодняшний день неизвестно, дойдет ли дело до суда.

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Он отметил, что по статистике в суд может попасть только одно из четырех возбужденных уголовных дел, а остальные «рассыпаются на досудебной стадии».

Сипягин отметил, что не опасается подобного сценария по отношению к себе как «к губернатору не от партии власти». «Жители Владимирской области мне доверили возглавить регион, и я честно и с полной самоотдачей работаю и буду работать весь отведенный мне законом срок», — сказал он.

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Сергей Фургал

Следователи задержали Сергея Фургала ночью 9 июля по подозрению в организации покушения на убийство и убийствах ряда предпринимателей в 2004–2005 годах на территории Хабаровского края и Амурской области. Ему инкриминируется совершение преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 30 (покушение на преступление), ч. 3 ст. 33 (соучастие в преступлении) и п.п. «б», «ж», «з» ч. 2 ст. 105 (убийство).

После задержания Фургала доставили в Москву, позднее его привезли в здание СК в Техническом переулке, сообщили источники ТАСС и «РИА Новости» со ссылкой на источники в правоохранительных органах.

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Сергей Фургал

Как сообщили источники РБК, речь идет об убийствах предпринимателей Олега Булатова и Евгения Зори. Два источника РБК, знакомых с ситуацией, рассказали, что Фургал в ближайшее время будет отправлен в отставку в связи с утратой доверия.

В Кремле сообщили, что президент России Владимир Путин может принять решение об отставке Фургала из-за утраты доверия.

Лидер ЛДПР Владимир Жириновский пообещал никогда не исключать Фургала из ЛДПР. Он также пригрозил сложением полномочий всеми депутатами ЛДПР в знак протеста против задержания Фургала.

Депутат Госдумы от ЛДПР Сергей Фургал возглавил Хабаровский край в сентябре 2018 года. Тогда он победил во втором туре кандидата от «Единой России» Вячеслава Шпорта, который возглавлял регион с 2009 года.

Теги: Хабаровский край, Сергей Фургал, губернатор, Владимирская область
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