Кандидат от ЛДПР вышел вперед на выборах во Владимирской области

По итогам подсчета более 50% голосов в ходе второго тура губернаторских выборов во Владимирской области лидирует кандидат от ЛДПР Владимир Сипягин. Он опережает действующего главу региона Светлану Орлову более чем на 10%, следует из данных ЦИК.
К 01:15, после проверки 51,27% протоколов, Сипягин набирает 53,23% голосов. У Орловой 41,05%.
Сипягин лидирует на протяжении почти всего периода подсчета голосов. После того, как примерно в 23:00 мск онлайн-табло ЦИК на некоторое время перестало обновляться, Орлова ненадолго вышла вперед, опередив Сипягина менее чем на один процент. Однако вскоре Сипягин вновь вырвался вперед и закрепил разрыв.
Ранее по итогам выборов в Хабаровском крае, где второй тур также прошел 23 сентября, еще один кандидат от ЛДПР, Сергей Фургал, обогнал действующего губернатора Вячеслава Шпрота. По итогам проверки 100% протоколов он набрал 69,57% голосов. У Шпрота — 27,97%.
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