В Кремле пообещали доложить Путину о настроениях в СМИ из-за Сафронова

Иван Сафронов (Фото: Софья Сандурская / АГН «Москва»)

Президенту России Владимиру Путину сообщат о настроениях в СМИ в связи с арестом по подозрению в госизмене советника главы «Роскосмоса» и экс-журналиста Ивана Сафронова. Об этом заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, передает «Интерфакс».

«Настроения отрасли — это то, что должно быть и будет докладываться президенту. Те взгляды, которые озвучивают представители отрасли, безусловно, будут доводиться до сведения президента», — пообещал Песков.

Он отметил, что пока не может говорить о какой-либо реакции Путина на публикации в СМИ.

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