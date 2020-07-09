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Дело Ивана Сафронова ,  
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В Кремле пообещали доложить Путину о настроениях в СМИ из-за Сафронова

Иван Сафронов
Иван Сафронов (Фото: Софья Сандурская / АГН «Москва»)

Президенту России Владимиру Путину сообщат о настроениях в СМИ в связи с арестом по подозрению в госизмене советника главы «Роскосмоса» и экс-журналиста Ивана Сафронова. Об этом заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, передает «Интерфакс».

«Настроения отрасли — это то, что должно быть и будет докладываться президенту. Те взгляды, которые озвучивают представители отрасли, безусловно, будут доводиться до сведения президента», — пообещал Песков.

Он отметил, что пока не может говорить о какой-либо реакции Путина на публикации в СМИ.

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