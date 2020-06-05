Российский препарат от коронавируса начнут выдавать бесплатно

Препарат "Авифавир" прямого противовирусного действия от COVID-19 (Фото: chemrar.ru)

Российский препарат против коронавируса «Авифавир» будет бесплатным в рамках обязательного медицинского страхования (ОМС), заявил глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев на встрече с президентом Владимиром Путиным, сообщает пресс-служба Кремля.

«Клинические испытания позволяют считать нам этот препарат одним из наиболее многообещающих в мире. Он уже 11 июня поступит, соответственно, в клиники в России и будет бесплатно предоставлен для россиян по программе ОМС. Мы также проводим испытания для лечения данным препаратом на амбулаторной основе», — сказал Дмитриев.

Он добавил, что объемы выпуска этого лекарства могут увеличиться в три раза по сравнению с первоначальными планами, поскольку препаратом заинтересовались другие страны. «Будем производить 700 тыс. курсов в год, но спрос, а мы видим уже запросы из десяти других стран, может нас пододвинуть к тому, чтобы производить до 2 млн курсов в год», — сказал он.

Препарат под торговым наименованием «Авифавир» на основе фавипиравира был создан совместными усилиями РФПИ и группы компаний «ХимРар». Минздрав 1 июня сообщил, что препарат зарегистрирован.