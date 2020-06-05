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Российский препарат от коронавируса начнут выдавать бесплатно

Препарат "Авифавир" прямого противовирусного действия от COVID-19
Препарат "Авифавир" прямого противовирусного действия от COVID-19 (Фото: chemrar.ru)

Российский препарат против коронавируса «Авифавир» будет бесплатным в рамках обязательного медицинского страхования (ОМС), заявил глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев на встрече с президентом Владимиром Путиным, сообщает пресс-служба Кремля.

«Клинические испытания позволяют считать нам этот препарат одним из наиболее многообещающих в мире. Он уже 11 июня поступит, соответственно, в клиники в России и будет бесплатно предоставлен для россиян по программе ОМС. Мы также проводим испытания для лечения данным препаратом на амбулаторной основе», — сказал Дмитриев.

Он добавил, что объемы выпуска этого лекарства могут увеличиться в три раза по сравнению с первоначальными планами, поскольку препаратом заинтересовались другие страны. «Будем производить 700 тыс. курсов в год, но спрос, а мы видим уже запросы из десяти других стран, может нас пододвинуть к тому, чтобы производить до 2 млн курсов в год», — сказал он.

Минздрав оценил в 90% эффективность российского препарата от COVID-19
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Препарат &quot;Авифавир&quot; прямого противовирусного действия от COVID-19

Препарат под торговым наименованием «Авифавир» на основе фавипиравира был создан совместными усилиями РФПИ и группы компаний «ХимРар». Минздрав 1 июня сообщил, что препарат зарегистрирован.

Во время клинических испытаний на людях эффективность «Авифавира» составила 90%, рассказывал заместитель директора Национального исследовательского центра фтизиопульмонологии и инфекционных заболеваний Минздрава Владимир Чуланов.

3 июня Минздрав утвердил седьмую версию методических рекомендаций по лечению COVID-19. В них впервые появился фавипиравир, в рекомендациях говорилось, что этот противовирусный препарат прошел клинические испытания в Китае и Японии, исследования в области его применения продолжаются. В России клинические исследования фавипиравира провели с участием 330 пациентов с COVID-19. Элиминация вируса была достигнута на десятый день у 85% принимавших его.

Препарат зарегистрирован при условии, что он будет применяться только в стационаре под наблюдением медицинского персонала, который должен быть предупрежден о неполноте клинических исследований. Кроме того, его нельзя давать детям и беременным, предупредил Минздрав.

Скорость распространения коронавируса в России
Случаев за сутки
Источник: Федеральный и региональные оперштабы по борьбе с вирусом
Данные по России i

Теги: лекарство, коронавирус, РФПИ
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