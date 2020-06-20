Путин назвал российские препараты от коронавируса лучшими в мире

По мнению президента, они занимают лидирующие позиции по качеству применения и по чистоте. Путин отметил, что это говорит о высоком уровне науки, которая этим занимается

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Препараты, разработанные российскими компаниями, на данный момент являются лучшими в мире, заявил президент Владимир Путин на встрече с медиками в формате видеоконференции. Трансляцию встречи вел телеканал «Россия 24».

«То, что у нас появились лекарственные препараты, на мой взгляд, то, что я вижу по оценкам, наверное, лучшие в мире сейчас по качеству применения, по чистоте. Это очень здорово», — сказал глава государства. По его словам, это говорит о высоком уровне науки, которая занимается этой сферой.

Президент также выразил надежду на то, что в самое ближайшее время в России появится вакцина от коронавируса.

Ранее на этой неделе в Москве начались клинические испытания двух форм вакцины от коронавируса, которые были разработаны Национальным исследовательским центром эпидемиологии и микробиологии имени Н.Ф. Гамалеи (НИЦЭМ). Испытания проходят на базе военного госпиталя им. Бурденко и Сеченовского университета. В первом медучреждении испытывали жидкую вакцину, во втором — в виде порошка, из которого необходимо приготовить раствор. Обе вакцины предназначены для внутримышечного введения.