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Путин назвал российские препараты от коронавируса лучшими в мире

По мнению президента, они занимают лидирующие позиции по качеству применения и по чистоте. Путин отметил, что это говорит о высоком уровне науки, которая этим занимается
Фото: Алексей Майшев / РИА Новости
Фото: Алексей Майшев / РИА Новости

Препараты, разработанные российскими компаниями, на данный момент являются лучшими в мире, заявил президент Владимир Путин на встрече с медиками в формате видеоконференции. Трансляцию встречи вел телеканал «Россия 24».

«То, что у нас появились лекарственные препараты, на мой взгляд, то, что я вижу по оценкам, наверное, лучшие в мире сейчас по качеству применения, по чистоте. Это очень здорово», — сказал глава государства. По его словам, это говорит о высоком уровне науки, которая занимается этой сферой.

Президент также выразил надежду на то, что в самое ближайшее время в России появится вакцина от коронавируса.

Ранее на этой неделе в Москве начались клинические испытания двух форм вакцины от коронавируса, которые были разработаны Национальным исследовательским центром эпидемиологии и микробиологии имени Н.Ф. Гамалеи (НИЦЭМ). Испытания проходят на базе военного госпиталя им. Бурденко и Сеченовского университета. В первом медучреждении испытывали жидкую вакцину, во втором — в виде порошка, из которого необходимо приготовить раствор. Обе вакцины предназначены для внутримышечного введения.

Военные медики ввели вакцину от COVID-19 первым добровольцам
Общество
Фото: Александр Рюмин / ТАСС

После начала испытаний в госпитале им. Бурденко сообщили, что ввели один компонент вакцины десяти добровольцам и еще один — девяти другим. Все волонтеры чувствовали себя хорошо, побочных реакций не было выявлено.

Вице-премьер Татьяна Голикова сообщала, что промышленное производство вакцины, разработанной НИЦЭМ, планируется начать в сентябре. До этого времени должны быть завершены клинические испытания и пройдена государственная регистрация.

Кроме того, по словам Голиковой, до конца 2020 года вакцину могут выпустить и новосибирский центр «Вектор», а также Институт вакцин и сывороток ФМБА.

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Источник: Федеральный и региональные оперштабы по борьбе с вирусом
Данные по России i

Автор: Мария Лисицына
Теги: коронавирус, Владимир Путин, вакцина
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