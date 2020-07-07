Журналистку «Коммерсанта» Елену Черненко задержали у здания ФСБ

Специального корреспондента «Коммерсанта» Елену Черненко задержали около здания ФСБ на Лубянке, где начались пикеты в поддержку бывшего военного корреспондента издания, советника главы «Роскосмоса» Ивана Сафронова. Об этом сообщается в Telegram-канале газеты.

Издание также опубликовало в Telegram видеозапись, на которой видно, как сотрудники полиции ведут журналистку в служебный автомобиль.

В ОВД «Мещанский» РБК подтвердили, что Черненко доставлена к ним в отделение. В пресс-службе ГУ МВД России по Москве РБК не смогли предоставить оперативный комментарий.

Сафронова задержали утром 7 июля, ему предъявили обвинение в госизмене (ст. 275 УК). Его заподозрили в работе на одну из спецслужб НАТО.

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