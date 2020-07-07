Силовики пришли с обыском в квартиру обвиненного в госизмене Сафронова

Иван Сафронов (справа) (Фото: ФСБ РФ)

В квартире советника главы «Роскосмоса» и бывшего корреспондента «Коммерсанта» Ивана Сафронова, которого обвинили в госизмене, идет обыск. Об этом со ссылкой на источник в окружении Сафронова сообщает «МБХ медиа». Об обыске по месту жительства Сафронова также сообщает «Дождь».

Пресс-служба «Роскосмоса» сообщила, что советник генерального директора госкорпорации Дмитрия Рогозина Иван Сафронов задержан в Москве. Ему предъявили обвинение по ст. 275 УК (государственная измена).

Как заявили в «Роскосмосе», обвинение бывшего корреспондента «Коммерсанта» не связано с его текущей деятельностью в госкорпорации.

ФСБ утверждает, что Сафронов выполнял задание одной из спецслужб НАТО — собирал и передавал ее представителю сведения о военно-техническом сотрудничестве, обороне и безопасности России, которые представляют государственную тайну.