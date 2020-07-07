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Силовики пришли с обыском в квартиру обвиненного в госизмене Сафронова

Иван Сафронов (справа)
Иван Сафронов (справа) (Фото: ФСБ РФ)

В квартире советника главы «Роскосмоса» и бывшего корреспондента «Коммерсанта» Ивана Сафронова, которого обвинили в госизмене, идет обыск. Об этом со ссылкой на источник в окружении Сафронова сообщает «МБХ медиа». Об обыске по месту жительства Сафронова также сообщает «Дождь».

Пресс-служба «Роскосмоса» сообщила, что советник генерального директора госкорпорации Дмитрия Рогозина Иван Сафронов задержан в Москве. Ему предъявили обвинение по ст. 275 УК (государственная измена).

Советника Рогозина Ивана Сафронова обвинили в госизмене
Общество
Иван Сафронов

Как заявили в «Роскосмосе», обвинение бывшего корреспондента «Коммерсанта» не связано с его текущей деятельностью в госкорпорации.

ФСБ утверждает, что Сафронов выполнял задание одной из спецслужб НАТО — собирал и передавал ее представителю сведения о военно-техническом сотрудничестве, обороне и безопасности России, которые представляют государственную тайну.

В чем конкретно обвиняют журналиста, пока неизвестно. Сафронов был корреспондентом «Коммерсанта» и «Ведомостей», специализирующимся на тематике армии и ВПК.

Теги: госизмена, обыск, ФСБ, Иван Сафронов
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