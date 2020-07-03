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Суд взыскал с Навального и Соболь 8 млн руб. по иску управления МВД

Сотрудники полиции задерживают в центре Москвы Любовь Соболь, 3 августа 2019г.
Сотрудники полиции задерживают в центре Москвы Любовь Соболь, 3 августа 2019г. (Фото: Дмитрий Серебряков / ТАСС)

Симоновский районный суд Москвы частично удовлетворил иск ГУ МВД России по Москве к сотрудникам Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) Любови Соболь и Георгию Албурову. Об этом сообщается на сайте суда.

Как сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу суда, суд взыскал с Соболь и Албурова 4,7 млн руб. в пользу столичной полиции из-за привлечения дополнительных средств и сил на несанкционированной акции в Москве, состоявшейся 3 августа 2019 года. Согласно постановлению суда, ответчики в лице Соболь и Албурова были организаторами данной акции протеста. В связи с проведением акции полиция привлекла 3026 сотрудников ГУ МВД по Москве. В общей сложности было задействовано 5326 сотрудников и 3801 единица транспорта.

На сайте суда также сообщается, что инстанция частично удовлетворила второй иск московской полиции к основателю ФБК Алексею Навальному, Владимиру Милову, Илье Яшину, Ивану Жданову, Любови Соболь, Александру Соловьеву и координатору штаба Навального в Москве Олегу Степанову. Как сообщает «РИА Новости» со ссылкой на пресс-службу суда, с ответчиков взыскали 3,343 млн руб.

«Я конечно рассматриваю это как месть мне и моим соратникам по демократической оппозиции, за то, что мы отстаивали права москвичей прошлым летом, за то, что требовали честных выборов и допуска независимых кандидатов на выборы в московскую городскую Думу. По-другому это толковать невозможно», — сказала РБК Любовь Соболь. Соболь добавила, что будет обжаловать эти решения.

Митинг в защиту политзаключенных в Москве. Фоторепортаж
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Полиция подала в Симоновский суд два иска в сентябре 2019. Один из них был подан к оппозиционеру Алексею Навальному, экс-кандидатам в Мосгордуму Владимиру Милову, Илье Яшину, Ивану Жданову, Любови Соболь, Александру Соловьеву и координатору штаба Навального в Москве Олегу Степанову, второй иск был подан к Соболь и Георгию Албурову.

Ранее компенсаций от Албурова и Соболь также потребовали предприятия «Мосгортранс», Московский метрополитен и ГБУ «Автомобильные дороги», оценившие ущерб от несанкционированной акции 3 августа в 4 млн руб.
Также несколько исков из-за акции, состоявшейся 28 июля, подали служба такси «М.Такси», а также ООО «Анкор», которому принадлежит ресторан «Армения» в центре столицы. Иск также подала компания «Флай Авто», руководитель которой Дмитрий Леухин потребовал от Фонда борьбы с коррупцией 1 млрд руб.

Материал дополняется

Теги: Любовь Соболь, Георгий Албуров, полиция, митинг, новости
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