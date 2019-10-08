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СМИ узнали детали исков столичного управления МВД к оппозиционерам
Иски поданы из-за несогласованных акций 27 июля и 3 августа, по ним главк в общей сложности просит взыскать почти 18 млн руб. за привлечение сил и средств для обеспечения общественного порядка
Фото: Yuri Kochetkov / EPA / ТАСС

В пресс-службе Симоновского районного суда сообщили детали исков Главного управления МВД по Москве к основателю ФБК Алексею Навальному и его сторонникам, пишет «Коммерсантъ».

В суде пояснили, что оба иска связаны с тем, что представители управления просят возместить им «ущерб, причиненный в связи с привлечением сил и средств на обеспечение общественного порядка в результате проведения несогласованных массовых мероприятий». Первый иск, ответчиками по которому являются Навальный, Иван Жданов, Любовь Соболь, Александр Соловьев, Олег Степанов, Владимир Милов и Илья Яшин, подан на 8 млн 489 тыс. 156 руб. за несогласованную акцию 27 июля. Второй иск к Соболь и Георгию Албурову на 9 млн 402 тыс. 33 руб. подан из-за несанкционированной акции 3 августа.

Политика
Столичное управление МВД подало в суд на Навального и его сторонников

Иски к Навальному и его сторонникам главк МВД подал 30 сентября. Ранее иски к организаторам акций также подавали «Мосгортранс», Московский метрополитен и ГБУ «Автомобильные дороги». Все три иска суд удовлетворил, взыскав с оппозиционеров более 4,6 млн руб. Кроме того, из-за несогласованной акции 27 июля иск подало ООО «Анкор» (ресторан «Армения»), которому удалось отсудить более 240 тыс. руб.

Крупнейший иск подала к ФБК компания «Флай Авто», она потребовала 1 млрд руб. в связи с тем, что из-за акций протеста в центре Москвы фирма не успела предоставить в аренду автомобили, что могло негативно сказаться на ее репутации.

Общество
Ресторан «Армения» отсудил почти 250 тыс. руб. у оппозиционеров

Акции в Москве из-за недопуска кандидатов на выборы в Мосгордуму проходили с середины июля. Часть из них, в частности митинги 27 июля и 3 августа, не были согласованы и сопровождались массовыми задержаниями. После несанкционированной акции 27 июля следователи завели уголовное дело о массовых беспорядках, а также дела о применении насилия к полицейским. Изначально по делу о беспорядках проходили 15 человек, позднее обвинения с большинства из них были сняты.

Автор: Юлия Выродова
Теги: суд, Алексей Навальный
Материалы по теме
ГБУ «Автомобильные дороги» в суде взыскало более ₽3 млн с оппозиционеров
Общество
Ресторан «Армения» отсудил почти 250 тыс. руб. у оппозиционеров
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