С организаторов несогласованных акций в Москве потребовали ₽13 млн

Средства требуют взыскать с независимых кандидатов, которым отказали в регистрации на выборах в Мосгордуму, а также с Алексея Навального и двух сотрудников Фонда борьбы с коррупцией

В столичные суды поступило три иска к организаторам несогласованных акций в Москве на общую сумму более 13 млн руб., говорится в поступившем в РБК сообщении Мосгорсуда.

Ответчиками по всем искам указаны незарегистрированные кандидаты в Мосгордуму — Илья Яшин, Александр Соловьев, Юлия Галямина, Любовь Соболь, Иван Жданов, Владимир Милов, а также основатель Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) Алексей Навальный, координатор его московского штаба Олег Степанов и глава отдела расследований ФБК Георгий Албуров.

Первый иск подал в Коптевский суд «Мосгортранс», который оценил в 1,218 млн руб. ущерб из-за того, что 27 июля «простой транспортных средств произошел по причине перекрытия проезжей части участниками несогласованных акций в разных частях города».

Второй иск подало ГБУ «Автомобильные дороги», в заявлении которого говорится об убытке более чем на 11 млн руб. в связи с обеспечением общественного порядка.

Третий иск поступил в Тушинский суд от ООО «Анкор». По словам истца, ему пришлось приостановить работу своего заведения общественного питания днем 27 июля с целью «сохранения имущества, непричинения вреда персоналу и посетителям. Упущенную выгоду компания оценили в 551 тыс. руб.