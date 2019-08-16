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С организаторов несогласованных акций в Москве потребовали ₽13 млн
Средства требуют взыскать с независимых кандидатов, которым отказали в регистрации на выборах в Мосгордуму, а также с Алексея Навального и двух сотрудников Фонда борьбы с коррупцией

В столичные суды поступило три иска к организаторам несогласованных акций в Москве на общую сумму более 13 млн руб., говорится в поступившем в РБК сообщении Мосгорсуда.

Ответчиками по всем искам указаны незарегистрированные кандидаты в Мосгордуму — Илья Яшин, Александр Соловьев, Юлия Галямина, Любовь Соболь, Иван Жданов, Владимир Милов, а также основатель Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) Алексей Навальный, координатор его московского штаба Олег Степанов и глава отдела расследований ФБК Георгий Албуров.

Первый иск подал в Коптевский суд «Мосгортранс», который оценил в 1,218 млн руб. ущерб из-за того, что 27 июля «простой транспортных средств произошел по причине перекрытия проезжей части участниками несогласованных акций в разных частях города».

Второй иск подало ГБУ «Автомобильные дороги», в заявлении которого говорится об убытке более чем на 11 млн руб. в связи с обеспечением общественного порядка.

Третий иск поступил в Тушинский суд от ООО «Анкор». По словам истца, ему пришлось приостановить работу своего заведения общественного питания днем 27 июля с целью «сохранения имущества, непричинения вреда персоналу и посетителям. Упущенную выгоду компания оценили в 551 тыс. руб.

РБК направил запрос в пресс-службы Мосгортранса и ГБУ «Автомобильные дороги».

«Я ничего про это не знаю, я еду с передачей Гудкову в Электросталь», — сказал РБК Александр Соловьев. По его словам, у него пока нет идей, что делать с этим иском.

Общество
«Мосгортранс» подал в суд на участников митинга 27 июля

Адвокат Яшина Вадим Прохоров сообщил РБК, что сегодня был в Мосгорсуде, где оспаривал отказ в регистрации кандидатом, и ни о каком новом иске слышно не было. «Как говорится, будет бумага — тогда и будем решать», — заявил РБК адвокат Ильи Яшина Вадим Прохоров. Если информация об иске подтвердится, то обращение в ЕСПЧ, которое готовят представители Яшина, «пополнится еще одной позицией», добавил адвокат.

Степанов рассказал РБК, что узнал об иске из сообщений СМИ, «так как только что освободился из спецприемника». «Подробно ситуацию я изучить не успел, но очевидно, что это очередной акт незаконного политического давления на ФБК и штабы Алексея Навального», — сказал он.

Фотогалерея 
Акция в поддержку независимых кандидатов на выборы в МГД. Фоторепортаж

Ранее в «Мосгортрансе» заявляли, что подали иски к участникам несогласованной акции 27 июля из-за того, что демонстранты перекрыли проезжую часть. В пресс-службе организации заявили агентству «Москва», что общая сумма исков составила более 12,5 млн руб., а сумма ущербов — более 100 млн руб. Позже в «Мосгортрансе» сказали РБК, что общая сумма ущерба еще подсчитывается. Однако сколько всего исков и ответчиков, в «Мосгортрансе» не сообщили. В свою очередь, глава московского департамента торговли и услуг Алексей Немерюк говорил, что общий недополученный оборот компаний 27 июля составил 34,5 млн руб. «Были отменены свадьбы, крупные банкеты, бизнес понес убытки и сообщал нам о них», — сказал он.

Во время акции протеста 27 июля митингующие вышли на участок Садового кольца рядом с Цветным бульваром и перекрыли движение транспорта. По данным «Новой газеты», перекрытие продлилось не более пяти минут, после чего протестующих оттеснили на тротуар.

Протестные акции в поддержку независимых кандидатов проходят с середины июля, часть из них, например 14, 27 июля и 3 августа, были не согласованы с властями. На акции 27 июля задержали более тысячи человек («ОВД-Инфо» сообщал о 1373 задержанных). После ряда несогласованных акций были возбуждены уголовные дела о воспрепятствовании работе избиркомов и о массовых беспорядках.

Авторы: Маргарита Алехина, Константин Нагаев, Владимир Дергачев, Евгения Кузнецова
При участии: Егор Губернаторов, Любовь Порываева
Теги: акции протеста, судебный иск
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