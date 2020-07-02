Адвокат сообщил о состоянии Ефремова

Михаил Ефремов (Фото: Валерий Шарифулин / ТАСС)

Актер Михаил Ефремов, который находится под домашним арестом, не следит за новостями и отказывается от врачебной помощи, несмотря на плохое самочувствие. Об этом заявил его адвокат Эльман Пашаев, передает «Комсомольская правда».

Пашаев уточнил, что актеру запрещено пользоваться интернетом на телефоне, а смотреть новости по телевизору адвокат сам ему запретил. «Он не знает, какая борьба идет за деньги, он с ума сойдет, если это услышит», — отметил защитник, говоря о финансовой помощи, которую артист предложил близким погибшего в ДТП с ним водителя.

По словам Пашаева, Ефремов смотрит только спортивные телеканалы и «Культуру».

Адвокат добавил, что актер не хочет обращаться к врачам, «хотя ему крайне тяжело». Как указал Пашаев, Ефремов не отошел от шока после аварии и ему тяжело морально.