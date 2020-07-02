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Авария с участием Ефремова ,  
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Адвокат сообщил о состоянии Ефремова

Михаил Ефремов
Михаил Ефремов (Фото: Валерий Шарифулин / ТАСС)

Актер Михаил Ефремов, который находится под домашним арестом, не следит за новостями и отказывается от врачебной помощи, несмотря на плохое самочувствие. Об этом заявил его адвокат Эльман Пашаев, передает «Комсомольская правда».

Пашаев уточнил, что актеру запрещено пользоваться интернетом на телефоне, а смотреть новости по телевизору адвокат сам ему запретил. «Он не знает, какая борьба идет за деньги, он с ума сойдет, если это услышит», — отметил защитник, говоря о финансовой помощи, которую артист предложил близким погибшего в ДТП с ним водителя.

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Эльман Пашаев и Михаил Ефремов

По словам Пашаева, Ефремов смотрит только спортивные телеканалы и «Культуру».

Адвокат добавил, что актер не хочет обращаться к врачам, «хотя ему крайне тяжело». Как указал Пашаев, Ефремов не отошел от шока после аварии и ему тяжело морально.

По словам адвоката, артист поддерживает связь с ним, семьей и следователями. Оба сына актера общаются с Ефремовым и поддерживают его.

26 июня адвокат заявил, что у Ефремова был сердечный приступ, однако он отказался вызвать скорую помощь.

В начале июня суд отправил Ефремова под домашний арест на два месяца, до 9 августа. Следствие решило изолировать актера из-за общественного резонанса вокруг дела и возможности Ефремова скрыться или влиять на свидетелей.

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Михаил Ефремов

Авария с участием актера произошла в столице 8 июня, он не справился с управлением, вылетел на встречную полосу и врезался в фургон. Водитель фургона умер в больнице от полученных травм, медицинская экспертиза показала, что Ефремов был пьян, кроме того, в его крови нашли остаточные следы наркотиков.

Против артиста возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 264 УК (нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть человека).

Адвокат близких погибшего Александр Добровинский неоднократно сообщал, что семья водителя отказывается принимать денежную компенсацию от Ефремова. Пашаев утверждал, что родственники умершего требовали «невероятных денег» — 100–150 млн руб.

Теги: Михаил Ефремов, адвокат, домашний арест
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